DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi memur alımı sonuçları belli oldu mu?

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı sonuçları açıklandı mı? Türkiye'nin en köklü üniversitelerinin başında gelen Dokuz Eylül Üniversitesi'nin geçtiğimiz günlerde açtığı ilanın başvuruları yapılmıştı. Belli aşamalardan geçirilen memur adayları artık tamamen sonuçlara kilitlenmiş durumda. Çeşitli pozisyonlarda memur olarak çalışacak adaylar şimdiden, "Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve isim listesi belli oldu mu" gibi soruların cevabını araştırıyor. İşte tüm detaylar.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İzmir Alsancak'ta bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi'nin memur alımına başvuruda bulunan adaylar sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Adaylar bu aşamada sık sık sonuç açıklama ekranını sorguluyor. Bu noktada Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelen açıklamada, "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendi uyarınca istihdam edilmek üzere Üniversitemize başvuruda bulunan ve atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr ve https://personel.deu.edu.tr/ internet adresinden duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ..