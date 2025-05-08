Yıldız'da Türk Gençliği Şöleni! Kültürel mirasa öğrencilerden yoğun ilgi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Değerleri Koruma ve Yaşatma Kulübü, Türk Gençliği Şöleni ile kültürel miras ve milli değerleri gençlerle buluşturdu. Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, mehter takımı gösterisi, stant alanları ve sahne performansları yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanında çevre okullardan öğretmen ve öğrenciler de iştirak etti. Katılımın bir hayli yüksek olduğu sergiye Rektör Prof. Dr. Eyüp Debik ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Göksel Ağargün, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, dekan yardımcıları Prof. Dr. Elif Bahadır, Prof. Dr. Özkan Sapsağlam da katıldı.

Öğrenciler, memleketlerini hatırlatan, yaşayan ve unutulmaya yüz tutmuş hatta unutulmuş birçok kültür unsurunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Öğrenci ve akademisyenlerin bol bol fotoğraf çektikleri serginin koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şeker, bundan sonra her sene artan bir motivasyonla kültür sergisi yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak serginin düzenlemesinde emeği geçen üniversite yönetimine, Eğitim Fakültesi Dekanlığına ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyelerine destekleri için teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında şenlik alanı, gün boyunca kültür merkezine dönüşürken, birçok kurum ve üniversitenin çeşitli öğrenci kulüplerince alanda açtığı stantlar da ilgi gördü.

Öğrenciler, stantlarda hem farklı kültürel değerler hakkında bilgi edindi hem de çeşitli kurumların çalışmalarıyla tanışma fırsatı buldu.