Eğitimde Hârezmî modeli

6 Ocak 2024 06:23 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 06:27

ESMA ALTIN'IN HABERİ - “Hârezmî Eğitim Modeli” adı verilen model ile MEB, öğrencilerde bilgisayar, fen, matematik, sosyal bilimler, sanat ve tasarım ile spor bilimleri arasında disiplinler arası düşünebilmeyi, ezberden uzak durmayı, düşündüklerini becerileri ile hayata geçirebilmeyi, çağın yeniliklerine millî ve manevi değerleri adapte etmeyi hedefliyor.

EĞLENEREK ÜRETEN SİSTEM

Bu metotla klasik eğitim modelinden farklı, daha renkli, eğlenerek üretebilen bir sisteme odaklanılacak. Bu model, öğrencileri hayat boyu öğrenmeye teşvik edecek. Ayrıca model, teknolojiyi güvenli şekilde, etik ve ahlaki değerler doğrultusunda üretim için kullanmaları konusunda öğrencileri bilinçlendirecek, gerekli yetkinlikleri kazandıracak.

27 PİLOT ŞEHİRDE UYGULANACAK

Diğer yandan, problemlere çözüm önerileri getirebilmeleri için öğrencilere bilgisayarsız blok veya metin tabanlı programlama, robotik, oyun ve yapay zekâ programlama araçlarını kullanabilmeleri konusunda eğitimler verilecek. Yeni eğitim modeli, eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında 27 pilot şehirde ve her kademeden 115 okulda uygulamaya başlanacak. Modelin 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren de ülke genelindeki bütün okullarda uygulamaya alınması planlanıyor.