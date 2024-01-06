Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Eğitimde Hârezmî modeli

    Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirmek amacıyla yeni bir eğitim modeli üzerinde çalışmaya başladı.

    Eğitimde Hârezmî modeli
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ -  “Hârezmî Eğitim Modeli” adı verilen model ile MEB, öğrencilerde bilgisayar, fen, matematik, sosyal bilimler, sanat ve tasarım ile spor bilimleri arasında disiplinler arası düşünebilmeyi, ezberden uzak durmayı, düşündüklerini becerileri ile hayata geçirebilmeyi, çağın yeniliklerine millî ve manevi değerleri adapte etmeyi hedefliyor.

    EĞLENEREK ÜRETEN SİSTEM

    Bu metotla klasik eğitim modelinden farklı, daha renkli, eğlenerek üretebilen bir sisteme odaklanılacak. Bu model, öğrencileri hayat boyu öğrenmeye teşvik edecek. Ayrıca model, teknolojiyi güvenli şekilde, etik ve ahlaki değerler doğrultusunda üretim için kullanmaları konusunda öğrencileri bilinçlendirecek, gerekli yetkinlikleri kazandıracak.

    27 PİLOT ŞEHİRDE UYGULANACAK

    Diğer yandan, problemlere çözüm önerileri getirebilmeleri için öğrencilere bilgisayarsız blok veya metin tabanlı programlama, robotik, oyun ve yapay zekâ programlama araçlarını kullanabilmeleri konusunda eğitimler verilecek. Yeni eğitim modeli, eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında 27 pilot şehirde ve her kademeden 115 okulda uygulamaya başlanacak. Modelin 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren de ülke genelindeki bütün okullarda uygulamaya alınması planlanıyor.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Eğitim > Eğitimde Hârezmî modeli
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İmam hatip ve ilahiyat yeniden revize edilmeli - Eğitimİmam hatip ve ilahiyat yeniden revize edilmeliİHA teknisyeni ve pilotlar yetişecek - EğitimİHA teknisyeni ve pilotlar yetişecekKüba, İsrail'i Nazilere benzetti - EğitimKüba, İsrail'i Nazilere benzetti2024 MSÜ başvuruları başladı mı? - Eğitim2024 MSÜ başvuruları başladı mı?OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ocak 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi? - EğitimOKULLAR TATİL Mİ? 1 Ocak 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi?ASGARİ ÜCRET ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 2024 Asgari ücret kaç lira olacak? - EğitimASGARİ ÜCRET ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 2024 Asgari ücret kaç lira olacak?Ortaokul ve liselerde ilk ortak yazılı sınav bugün yapılacak - EğitimOrtaokul ve liselerde ilk ortak yazılı sınav bugün yapılacakOkullarda bir ilk! 'Ortak sınav' maratonu başlıyor - EğitimOkullarda bir ilk! 'Ortak sınav' maratonu başlıyorÜniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 50 ilin nüfusunu geçti - EğitimÜniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 50 ilin nüfusunu geçtiÜniversiteler hayal satıyor - EğitimÜniversiteler hayal satıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...