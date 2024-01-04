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    İHA teknisyeni ve pilotlar yetişecek

    MEB, fabrika gibi çalışan meslek liselerinin kalite ve niteliğini artırmak için düğmeye bastı. Öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefleyen MEB, bu okullara “uçak bakımı ve hava aracı montajı dersi” koydu.

    İHA teknisyeni ve pilotlar yetişecek
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Esma Altın ANKARA - Yapay zekâ, uzak teknolojileri gibi dijital çağa uygun meslekleri ortaöğretim düzeyine entegre eden Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni alanlar ekleyerek öğrenciler için birer istihdam ortamı sağlıyor. Bu doğrultuda, uçak bakımı bölümü de meslek liselerinin kapsamına alındı. Uçak bakım bölümüyle, motor sistemi, rotor sistemi, güç ünitesi, pervane, özel elektrikli parçalar, elektronik, aviyonik, hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumu ve onarıma dair teknik bilgilere ilişkin eğitimler verilecek. Öğrencilerin prototip uçak, İHA gibi sistemleri geliştirmeleri sağlanacak. Bu bölüm aynı zamanda geleceğin pilotlarının yetişmesine de zemin hazırlayacak. Bölüm içerisinde hava aracı montaj dalı da yer alacak. İHA’ları tasarlamanın yanı sıra, bunların motorlarının muayenelerini de yapacak teknikerler yetiştirilecek.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Eğitim > İHA teknisyeni ve pilotlar yetişecek
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