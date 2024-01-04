İHA teknisyeni ve pilotlar yetişecek

4 Ocak 2024 10:43 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 10:51

Esma Altın ANKARA - Yapay zekâ, uzak teknolojileri gibi dijital çağa uygun meslekleri ortaöğretim düzeyine entegre eden Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni alanlar ekleyerek öğrenciler için birer istihdam ortamı sağlıyor. Bu doğrultuda, uçak bakımı bölümü de meslek liselerinin kapsamına alındı. Uçak bakım bölümüyle, motor sistemi, rotor sistemi, güç ünitesi, pervane, özel elektrikli parçalar, elektronik, aviyonik, hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumu ve onarıma dair teknik bilgilere ilişkin eğitimler verilecek. Öğrencilerin prototip uçak, İHA gibi sistemleri geliştirmeleri sağlanacak. Bu bölüm aynı zamanda geleceğin pilotlarının yetişmesine de zemin hazırlayacak. Bölüm içerisinde hava aracı montaj dalı da yer alacak. İHA’ları tasarlamanın yanı sıra, bunların motorlarının muayenelerini de yapacak teknikerler yetiştirilecek.