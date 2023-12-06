KYK ARALIK AYI BURSU NE ZAMAN YATACAK? Üniversiteliler bekleyişte! KYK kredi Aralık bursu yattı mı? 

KYK Aralık ayı bursu ne zaman yatacak? Kredi ve burs ödemelerinin hangi tarihte hesaplara geçeceği konusu öğrencilerin gündeminde. Uzun bir süre sonra başvuruların açıklanmasıyla KYK Aralık burs ve kredilerin hangi tarihte yatırılacağı konusunu gündemin ilk sırasında yer alıyor. Öğrencilerin 2023 2024 Aralık ayı ilk burs ödemeleri için geri sayım başladı. Peki 2023 2024 KYK bursu ne zaman yatacak, burs ücretleri ne kadar? İşte tüm detaylar.

KYK ARALIK AYI BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Buna göre; 6 Aralık tarihinde KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına burslar yatırılmaya başlayacak.

BURS ÖDEMELERİ HANGİ HESABA YAPILACAK?

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

2023 2024 KYK BURS ÜCRETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.