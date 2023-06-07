ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023: 6. 7. 8. sınıfların ortak sınavı ne zaman?

Ortak sınav tarihleri 2023 2024 yılında ikinci kez Aralık ayında uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ortak sınavlar için hem öğrencilerin hem de velilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. İlk ortak sınav 30 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 2. dönem ortak sınavlar ise Aralık ayı içerisinde yapılacak. Bu noktada sınava katılım gösterecekler, "2023-2024 ortak sınavlar ne zaman, 8. sınıfların ortak sınavı tarihi ve MEB ortak hangi tarihte" sorularını araştırıyor. İşte tüm detaylar.

ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023

Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek.

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.