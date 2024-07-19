Üniversiteli kenevirciler geliyor! ÖSYM'den 21 yeni lisans, 50 ön lisans programı

Değişen dünyaya ayak uyduran YÖK’ün yeni bölümleri arasında; Siber Güvenlik Mühendisliği, Kenevir Dokumacılığı, İnsansız Araç Teknikerliği ve Yapay Zekâ Operatörlüğü de var.

MAHMUT ÖZAY’IN HABERİ- Üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. 8-9 Haziran’da düzenlenen 2024-YKS’ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu. Üniversite hayali kuran adayların bölüm incelemesi sürüyor. Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos arası yapılacak. Değişen dünyaya ayak uyduran YÖK, bu yıl istihdam odaklı programları devreye sokarak işlevini kaybeden programları sistem dışına çekiyor. Toplamda 21 yeni lisans, 50 ön lisans programı bu yıl ÖSYM kılavuzuna dahil edildi. İşte o bölümlerden bazıları:

4 YILLIK BÖLÜMLER

Abaza Dili ve Edebiyatı: 20

Endüstri Yönetimi Mühendisliği: 20

Gemi ve Deniz Teknolojisi: 60

Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi: 20

İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği: 45

Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği: 80

Siber Güvenlik Mühendisliği: 30

Su Ürünleri Endüstrisi: 30

Veri Bilimi ve Analitiği: 210

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi: 160

2 YILLIK BÖLÜMLER

Arka-Yüz Yazılım Geliştirme: 115

Bulut Bilişim Operatörlüğü: 85

Büyük Veri Analistliği: 120

Dijital Dönüşüm Elektroniği: 145

Hava Aracı İmalat Teknolojileri: 29

İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü: 145

İnsansız Araç Teknikerliği: 115

Kenevir Dokumacılığı: 40

Kurumsal Bilişim Uzmanlığı: 60

Otonom Sistemler Teknikerliği: 115

Oyun Geliştirme ve Programlama: 120

Ön-Yüz Yazılım Geliştirme: 175

Robotik ve Yapay Zekâ: 175

Su Altı Kaynak Teknolojisi: 45

Yapay Zekâ Operatörlüğü: 90



