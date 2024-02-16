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    • Haberler > Eğitim > YÖK burs miktarlarını yükseltti

    YÖK burs miktarlarını yükseltti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    YÖK burs miktarlarını yükseltti
    Yök, Burs, Lisans, Haber

    Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

    YÖK tarafından burs miktarlarında yapılan düzenlemeye göre, doktora bursu çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Bu miktar çalışmayanlar için ise 12 bin lira oldu. Lisans programlarına ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere ise artık 3 bin lira destek verilecek.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) burs miktarlarında düzenlemeye gitti. Öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağlanan burslar, nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırıldı.

    Yeni karara göre, '100/2000 YÖK Doktora Bursu' bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

    '100/2000 YÖK Doktora Bursu', öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.

    LİSANS DESTEK BURSU 3 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Ayrıca YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen "YÖK Lisans Destek Bursu" 1875 liradan 3 bin liraya, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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