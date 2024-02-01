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    • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün başladı. Başvurular 26 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı

    Eğitim Haberleri  / Ajanslar

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için başvurular bugün başladı.

    ÖSYM sınav takvimine göre, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınav için bugün başlaması beklenen başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

    2024-YKS sonuçlarının ise 17 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Ajanslar
    Haberler > Eğitim > Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı
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