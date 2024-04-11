2 milyon lira çeken kaç para ödüyor? Konut kredisi faizleri zirve yaptı, işte banka banka güncel oranlar
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ekonomi yönetiminin parasal sıkılaştırma adımları kredi faizlerine de yansıdı. Konut kredisi faizleri zirve yaparken, kredili konut satışlarında dikkat çeken bir düşüş oldu. Peki güncel konut kredisi faizleri ne kadar? 2 milyon lira çeken vatandaşların kaç lira geri ödeme yapması gerekiyor. İşte banka banka güncel konut kredisi faizleri.
Ekonomi yönetiminin birinci önceliği enflasyon. Hayat pahalılığını dizginlemek isteyen ekonomi yönetimi, parasal sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Bankası faizi yükseltirken, kredi faizleri de tavan yaptı.
MERKEZ FAİZİ YÜZDE 50'YE ÇIKARDI
Merkez Bankası son olarak geçtiğimiz ay faizi 500 baz puan artırmıştı. Haziran 2023'te yüzde 8,5'da bulunan politika faizi Mart 2024'te yüzde 50'ye çıktı. Böylece 4 bin 150 baz puanlık bir faiz artışı yapıldı.
KREDİLİ KONUT SATIŞLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Merkez'in faiz artırımları kredi faizlerine de yansıdı. Yüksek faiz nedeniyle kredili konut satışları da düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre şubat ayında konut satışları yıllık yüzde 17.3 artışla 93 bin 902 adet oldu. Buna karşın ipotekli (krediyle alınan) konut satışı yüzde 49.1 düşüşle 8 bin 827 adede geriledi.
BANKA BANKA GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Peki güncel konut kredisi faizleri ne kadar? 2 milyon lira çeken vatandaşların kaç lira geri ödeme yapması gerekiyor. İşte banka banka güncel konut kredisi faizleri.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %3,07
- Toplam Ödeme - 7.589.615 TL
- Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 63.075 TL
GARANTİ BBVA
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %3,63
- Toplam Ödeme - 8.849.689 TL
- Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 73.620 TL
ING
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %3,64
- Toplam Ödeme - 8.877.463 TL
- Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 73.811 TL
VAKIFBANK
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %3,79
- Toplam Ödeme - 9.213.079 TL
- Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 76.683 TL
DENİZBANK
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %3,79
- Toplam Ödeme - 9.214.217 TL
- Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 76.683 TL
ZİRAAT BANKASI
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %3,89
- Toplam Ödeme - 9.444.238 TL
- Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 78.607 TL
HALKBANK HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %3,89
- Toplam Ödeme - 9.444.781 TL
- Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 78.607 TL
ALTERNATİF BANK
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %4,35
- Toplam Ödeme - 10.514.611 TL
- Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 87.529 TL
HSBC
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %5,00
- Toplam Ödeme - 12.052.220 TL
- Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 100.287 TL
FİBABANKA
- Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
- Aylık Faiz Oranı - %5,32
- Toplam Ödeme - 12.804.583 TL
- Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 106.612 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi