2 milyon lira çeken kaç para ödüyor? Konut kredisi faizleri zirve yaptı, işte banka banka güncel oranlar

Ekonomi yönetiminin parasal sıkılaştırma adımları kredi faizlerine de yansıdı. Konut kredisi faizleri zirve yaparken, kredili konut satışlarında dikkat çeken bir düşüş oldu. Peki güncel konut kredisi faizleri ne kadar? 2 milyon lira çeken vatandaşların kaç lira geri ödeme yapması gerekiyor. İşte banka banka güncel konut kredisi faizleri.

Ekonomi yönetiminin birinci önceliği enflasyon. Hayat pahalılığını dizginlemek isteyen ekonomi yönetimi, parasal sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Bankası faizi yükseltirken, kredi faizleri de tavan yaptı.

MERKEZ FAİZİ YÜZDE 50'YE ÇIKARDI

Merkez Bankası son olarak geçtiğimiz ay faizi 500 baz puan artırmıştı. Haziran 2023'te yüzde 8,5'da bulunan politika faizi Mart 2024'te yüzde 50'ye çıktı. Böylece 4 bin 150 baz puanlık bir faiz artışı yapıldı.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Merkez'in faiz artırımları kredi faizlerine de yansıdı. Yüksek faiz nedeniyle kredili konut satışları da düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre şubat ayında konut satışları yıllık yüzde 17.3 artışla 93 bin 902 adet oldu. Buna karşın ipotekli (krediyle alınan) konut satışı yüzde 49.1 düşüşle 8 bin 827 adede geriledi.

BANKA BANKA GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Peki güncel konut kredisi faizleri ne kadar? 2 milyon lira çeken vatandaşların kaç lira geri ödeme yapması gerekiyor. İşte banka banka güncel konut kredisi faizleri.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Kredi Tutarı - 2.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı - %3,07

Toplam Ödeme - 7.589.615 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 63.075 TL

GARANTİ BBVA

Kredi Tutarı - 2.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı - %3,63

Toplam Ödeme - 8.849.689 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 73.620 TL



ING

Kredi Tutarı - 2.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı - %3,64

Toplam Ödeme - 8.877.463 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 73.811 TL

VAKIFBANK

Kredi Tutarı - 2.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı - %3,79

Toplam Ödeme - 9.213.079 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 76.683 TL

DENİZBANK

Kredi Tutarı - 2.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı - %3,79

Toplam Ödeme - 9.214.217 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 76.683 TL



ZİRAAT BANKASI

Kredi Tutarı - 2.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı - %3,89

Toplam Ödeme - 9.444.238 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 78.607 TL

HALKBANK HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

Kredi Tutarı - 2.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı - %3,89

Toplam Ödeme - 9.444.781 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 78.607 TL

ALTERNATİF BANK

Kredi Tutarı - 2.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı - %4,35

Toplam Ödeme - 10.514.611 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 87.529 TL

HSBC

Kredi Tutarı - 2.000.000 TL

Aylık Faiz Oranı - %5,00

Toplam Ödeme - 12.052.220 TL

Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 100.287 TL



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