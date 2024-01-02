2023 ithalat ihracat rakamları! 2023 toplam ithalatı ve ihracatı ne kadar, kaç milyar dolar?

2 Ocak 2024 17:36 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 17:42

2023 ithalat ve ihracat rakamları! 2024’e girilmesinin ardından geçen yılın ithalat ihracat rakamları merak ediliyor. Peki, ithalat geçen yıl kaçtı? İşte detaylar…

2023 İTHALAT İHRACAT RAKAMLARI

TÜİK tarafından 2023 yılına ilişkin en son paylaşılan ithalat ihracat rakamları şu şekildedir:

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalat %5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,7 artarak 232 milyar 810 milyon dolar, ithalat %0,5 artarak 332 milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Kasım ayında %1,6 artarak 20 milyar 451 milyon dolardan, 20 milyar 773 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %6,7 artarak 20 milyar 294 milyon dolardan, 21 milyar 650 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 877 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %4,1 artarak 42 milyar 423 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %96,0 oldu.

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,6 azalarak 8 milyar 784 milyon dolardan, 5 milyar 918 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Kasım ayında %71,3 iken, 2023 Kasım ayında %79,5'e yükseldi.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %0,1 artarak 99 milyar 828 milyon dolardan, 99 milyar 926 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Kasım döneminde %69,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde %70,0'a yükseldi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Kasım ayında imalat sanayinin payı %93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,3 oldu.

Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Kasım ayında ara mallarının payı %67,6, sermaye mallarının payı %16,9 ve tüketim mallarının payı %15,4 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı %72,5, sermaye mallarının payı %14,3 ve tüketim mallarının payı %13,0 oldu.

TÜİK tarafından 2023 yılı 12 aylık dış ticaret rakamları 31 Ocak 2024'te açıklanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2023 YILI İHRACAT RAKAMINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır" dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Bu rakamla Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştık. 2023 yılı aralık ayında ihracatımız yüzde 0,44 artışla 23 milyar dolar oldu. 2023 senesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,8 puan artışla yüzde 70,7'ye yükseldi. Bakınız bu oran, biz göreve geldiğimizde sadece yüzde 50 civarındaydı. Ülkemizin dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. Temmuz, ağustos, ekim, kasım ve aralık aylarında en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Temmuz hariç yılın son 7 ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı.

2023 yılı ekim ayı itibarıyla yıllık hizmet ihracatı tarihi rekor seviye ile 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ve hizmet ticaretinde verilen fazla ile cari işlemler açığında düşüş yaşandı. Eylül ve ekim aylarında cari işlemler hesabında 2 milyar doların üzerinde fazla verildi."

Erdoğan, kasım ve aralıkta, dış ticaret açığındaki düşüşün etkisiyle cari işlemler açığındaki kapanmanın devam etmesini beklediklerini belirtti. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını gördüklerini aktaran Erdoğan, önümüzdeki dönemde de iyileşmenin süreceğine inandıklarını söyledi.