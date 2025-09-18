Ali Erbaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Safi Arpaguş'un Diyanet İşleri Başkanı olmasıyla göreve veda eden Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, dün gece Diyanet İşleri Başkanlığına İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.
KÜLLİYE'DE GÖRÜŞTÜLER
Görev süresi sona eren Ali Erbaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar