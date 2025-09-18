Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ali Erbaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Ali Erbaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Güncelleme:
Safi Arpaguş'un Diyanet İşleri Başkanı olmasıyla göreve veda eden Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, dün gece Diyanet İşleri Başkanlığına İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. 

KÜLLİYE'DE GÖRÜŞTÜLER

Görev süresi sona eren Ali Erbaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

