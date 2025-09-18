Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Az önce deprem nerede oldu? AFAD son dakika depremler listesi

Az önce deprem nerede oldu? AFAD son dakika depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Az önce deprem nerede oldu? AFAD son dakika depremler listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin dört bir yanından peş peşe deprem haberleri geliyor. Balıkesir Sındırgı merkezli sarsıntılar vatandaşları korkutmaya devam ediyor. AFAD son depremler listesi merak edilirken, "Az önce deprem nerede oldu?" sorusuna cevap aranıyor.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Başta Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olmak üzere çok sayıda ilde irili ufaklı sarsıntılar yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'de meydana gelen son depremlerin listesini paylaşıyor.

18 Eylül 2025 tarihinde yurt genelinde gerçekleşen depremler merak ediliyor. "Az önce nerede deprem oldu?" sorusu aramalarda öne çıkıyor. İşte AFAD'ın açıkladığı son dakika depremler listesi.

Az önce deprem nerede oldu? AFAD son dakika depremler listesi - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD verilerine göre, 18 Eylül 2025’te yurt genelinde peş peşe depremler kaydedildi. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 16.26’da 1,9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Konya’nın Ereğli ilçesinde 15.55 ve 15.56’da 1,8 ve 1,9 büyüklüğünde art arda depremler yaşandı. Muğla Bodrum açıklarında 15.50’de 1,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 15.24’te 1,9 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ise 14.44 ile 15.17 arasında 1,5 ve 2,9 büyüklüğünde dört farklı deprem yaşandı.

Ayrıca Kars’ın Akyaka ilçesine yakın bölgede saat 14.51’de 2,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Az önce deprem nerede oldu? AFAD son dakika depremler listesi - 2. Resim

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

  • Göksun (Kahramanmaraş): 16.26, 1,9
  • Ereğli (Konya): 15.56, 1,9
  • Ereğli (Konya): 15.55, 1,8
  • Ege Denizi - Bodrum (Muğla) [48,61 km]: 15.50, 1,8
  • Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) [15,01 km]: 15.24, 1,9
  • Sındırgı (Balıkesir): 15.17, 1,5
  • Sındırgı (Balıkesir): 15.06, 1,7
  • Sındırgı (Balıkesir): 14.58, 1,5
  • Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - Akyaka (Kars) [57,46 km]: 14.51, 2,5
  • Sındırgı (Balıkesir): 14.44, 2,9

Az önce deprem nerede oldu? AFAD son dakika depremler listesi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin liraya geriledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçları ne zaman? Lig maçları için geri sayım! - HaberlerŞampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçları ne zaman? Lig maçları için geri sayım!Sahipsizler Firuze kimdir? Esra Ronabar'ın hayatı merak konusu oldu - HaberlerSahipsizler Firuze kimdir? Esra Ronabar'ın hayatı merak konusu olduOsimhen sakat mı, Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı? - HaberlerOsimhen sakat mı, Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı?Halef dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosu ve karakterleri dikkat çekti - HaberlerHalef dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosu ve karakterleri dikkat çektiVeliaht dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi, kurgu mu? Dizinin konusu dikkat çekti! - HaberlerVeliaht dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi, kurgu mu? Dizinin konusu dikkat çekti!Ben Leman nerede çekiliyor? Detaylar belli oldu - HaberlerBen Leman nerede çekiliyor? Detaylar belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...