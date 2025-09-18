Az önce deprem nerede oldu? AFAD son dakika depremler listesi

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Başta Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olmak üzere çok sayıda ilde irili ufaklı sarsıntılar yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'de meydana gelen son depremlerin listesini paylaşıyor.

18 Eylül 2025 tarihinde yurt genelinde gerçekleşen depremler merak ediliyor. "Az önce nerede deprem oldu?" sorusu aramalarda öne çıkıyor. İşte AFAD'ın açıkladığı son dakika depremler listesi.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD verilerine göre, 18 Eylül 2025’te yurt genelinde peş peşe depremler kaydedildi. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 16.26’da 1,9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

Konya’nın Ereğli ilçesinde 15.55 ve 15.56’da 1,8 ve 1,9 büyüklüğünde art arda depremler yaşandı. Muğla Bodrum açıklarında 15.50’de 1,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 15.24’te 1,9 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ise 14.44 ile 15.17 arasında 1,5 ve 2,9 büyüklüğünde dört farklı deprem yaşandı.

Ayrıca Kars’ın Akyaka ilçesine yakın bölgede saat 14.51’de 2,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.