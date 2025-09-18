Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçları ne zaman? Lig maçları için geri sayım!
Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçları ne zaman belli oldu! Avrupa futbolunda yeni sezonun heyecanı başlıyor. UEFA organizasyonlarında mücadele edecek takımlar sahaya çıkmak için gün sayıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup aşaması karşılaşmalarının tarihleri netleşti.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçları ne zaman netleşti! Futbolseverler, Eylül ve Ekim aylarında dev mücadelelere tanıklık edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftası 18 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak maçlarla başladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
18 Eylül 2025 Perşembe
Club Brugge - AS Monaco (19:45)
FC Kopenhag - Bayer Leverkusen (19:45)
Manchester City - Napoli (22:00)
Eintracht Frankfurt - Galatasaray (22:00)
Sporting Lizbon - Kairat Almaty (22:00)
Newcastle United - Barcelona (22:00)
AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
24 Eylül 2025 Çarşamba
FC Midtjylland - Sturm Graz (19:45)
PAOK - Maccabi Tel Aviv (19:45)
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe (22:00)
Real Betis - Nottingham Forest (22:00)
Malmö FF - Ludogorets (22:00)
SC Braga - Feyenoord (22:00)
Kızılyıldız - Celtic (22:00)
OGC Nice - Roma (22:00)
SC Freiburg - Basel (22:00)
25 Eylül 2025 Perşembe
LOSC Lille - Brann (19:45)
Go Ahead Eagles - FCSB (19:45)
BSC Young Boys - Panathinaikos (22:00)
Ferencváros - Viktoria Plzen (22:00)
VfB Stuttgart - Celta Vigo (22:00)
Aston Villa - Bologna (22:00)
Red Bull Salzburg - Porto (22:00)
FC Utrecht - Olympique Lyon (22:00)
Rangers - Genk (22:00)
KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
2 Ekim 2025 Perşembe
FC Noah - HNK Rijeka (19:45)
Dinamo Kiev - Crystal Palace (19:45)
Lech Poznan - Rapid Wien (19:45)
Rayo Vallecano - Shkendija (19:45)
Omonia Lefkoşa - Mainz (19:45)
Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans (19:45)
Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps (19:45)
KuPS - FC Drita (19:45)
Lausanne-Sport - Breidablik (19:45)
Fiorentina - Sigma Olomouc (22:00)
Legia Varşova - Samsunspor (22:00)
Sparta Prag - Shamrock Rovers (22:00)
NK Celje - AEK Atina (22:00)
Aberdeen - Shakhtar Donetsk (22:00)
Raków Czestochowa - Universitatea Craiova (22:00)
AEK Larnaca - AZ Alkmaar (22:00)
Shelbourne - Häcken (22:00)
Slovan Bratislava - Strasbourg (22:00)