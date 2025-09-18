Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı: 6 eksik var!

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı: 6 eksik var!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı: 6 eksik var!
Spor Haberleri

Siyah-beyazlı kulüp, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Göztepe ile 19 Eylül Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı: 6 eksik var! - 1. Resim

BİR CEZALI, 2 SAKAT

Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, İzmir kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı: 6 eksik var! - 2. Resim

RASHICA'YA YÜKSEK SAKATLIK RİSKİ ENGELİ

TRT Spor'un haberine göre; Rashica, yüksek sakatlık riski nedeniyle Göztepe deplasmanında olmayacak. Svensson ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı: 6 eksik var! - 3. Resim

GÖZTEPE MAÇI KAMP KADROSU

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.

 

Osimhen sakat mı, Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı?
