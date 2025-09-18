Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı: 6 eksik var!
Siyah-beyazlı kulüp, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Göztepe ile 19 Eylül Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
BİR CEZALI, 2 SAKAT
Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, İzmir kafilesinde yer almadı.
RASHICA'YA YÜKSEK SAKATLIK RİSKİ ENGELİ
TRT Spor'un haberine göre; Rashica, yüksek sakatlık riski nedeniyle Göztepe deplasmanında olmayacak. Svensson ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor.
GÖZTEPE MAÇI KAMP KADROSU
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.