2023’te yüzde 64,77 oldu, enflasyon 22 yılın zirvesinde

4 Ocak 2024 05:51 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 05:56

Türkiye 100. yılı rekor enflasyonla kapattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 artarken, 2023’ün tamamında yüzde 64,77 oldu. Böylece 2001 yılından bu yana en yüksek yıl kapanışını yaptı. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2023 yıl sonu enflasyon yüzde 65 olarak tahmin edilmişti. Öte yandan çekirdek enflasyon da yılı yüzde 70,64 ile tamamladı. Böylelikle 2004 yılına kadar giden veri setinde en yüksek yıllık çekirdek enflasyon kaydedilmiş oldu.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI LOKANTA VE OTELLERDE

TÜİK verilerine göre 2023 yılında en çok fiyat artışı yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Bu grubu yüzde 82,06 ile eğitim, yüzde 79,59 ile sağlık izledi. 2023’te gıda enflasyonu da yüzde 72,01 olarak kaydedildi. 2023’te en az artışın olduğu grup ise doğalgaz faturalarındaki desteğin etkisiyle konut oldu. Konut grubunda yıllık enflasyon yüzde 40,39 olarak gerçekleşti. Konut grubunu yüzde 40,74 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 51,02 ile haberleşme izledi.

Öte yandan üretici fiyatlarındaki gevşeme aralık ayında devam etti. Üretici fiyat endeksindeki artış hız keserek bir önceki aya göre yüzde 1,14 artış gösterdi. Böylelikle üretici fiyatlarındaki aylık enflasyonda 7 ayın en düşük seviyesi izlendi. Üretici fiyat enflasyonu 2023 yılın tamamını ise yüzde 44,22 ile tamamladı. Enflasyonun asgari ücret ve memur maaşlarıyla yeni yılda da yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

BAKAN ŞİMŞEK: PROGRAMLA UYUMLU SEYREDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı enflasyon verileriyle ilgili olarak yıl sonu gerçekleşmesinin programla uyumlu seyrettiğini belirtti. Şimşek “Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yıl sonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024’te başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.