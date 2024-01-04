Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    2023’te yüzde 64,77 oldu, enflasyon 22 yılın zirvesinde

    Yüzde 64,77 ile son 22 yılın en yüksek enflasyonu gerçekleşti. Böylece 2001 yılından bu yana en yüksek yıl kapanışını yaptı. 2023 yılında en çok fiyat artışı yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. İşte detaylar...

    2023’te yüzde 64,77 oldu, enflasyon 22 yılın zirvesinde
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye 100. yılı rekor enflasyonla kapattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 artarken, 2023’ün tamamında yüzde 64,77 oldu. Böylece 2001 yılından bu yana en yüksek yıl kapanışını yaptı. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2023 yıl sonu enflasyon yüzde 65 olarak tahmin edilmişti. Öte yandan çekirdek enflasyon da yılı yüzde 70,64 ile tamamladı. Böylelikle 2004 yılına kadar giden veri setinde en yüksek yıllık çekirdek enflasyon kaydedilmiş oldu. 

    EN FAZLA FİYAT ARTIŞI LOKANTA VE OTELLERDE

    TÜİK verilerine göre 2023 yılında en çok fiyat artışı yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Bu grubu yüzde 82,06 ile eğitim, yüzde 79,59 ile sağlık izledi. 2023’te gıda enflasyonu da yüzde 72,01 olarak kaydedildi. 2023’te en az artışın olduğu grup ise doğalgaz faturalarındaki desteğin etkisiyle konut oldu. Konut grubunda yıllık enflasyon yüzde 40,39 olarak gerçekleşti. Konut grubunu yüzde 40,74 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 51,02 ile haberleşme izledi.

    Öte yandan üretici fiyatlarındaki gevşeme aralık ayında devam etti. Üretici fiyat endeksindeki artış hız keserek bir önceki aya göre yüzde 1,14 artış gösterdi. Böylelikle üretici fiyatlarındaki aylık enflasyonda 7 ayın en düşük seviyesi izlendi. Üretici fiyat enflasyonu 2023 yılın tamamını ise yüzde 44,22 ile tamamladı. Enflasyonun asgari ücret ve memur maaşlarıyla yeni yılda da yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

    BAKAN ŞİMŞEK: PROGRAMLA UYUMLU SEYREDİYOR

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı enflasyon verileriyle ilgili olarak yıl sonu gerçekleşmesinin programla uyumlu seyrettiğini belirtti. Şimşek “Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yıl sonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024’te başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EnflasyonZam
    Haberler > Ekonomi > 2023’te yüzde 64,77 oldu, enflasyon 22 yılın zirvesinde
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Market ürünlerinin tamamında fiyatlar arttı - EkonomiMarket ürünlerinin tamamında fiyatlar arttıMemura yüzde 49,3 emekli işçiye yüzde 37,5 - EkonomiMemura yüzde 49,3 emekli işçiye yüzde 37,5Memur ve emekli maaşına iyileştirme çağrısı - EkonomiMemur ve emekli maaşına iyileştirme çağrısıMerkez Bankası net varlıklarını açıkladı - EkonomiMerkez Bankası net varlıklarını açıkladı7500 lira emekli maaşı alanlar artık ne kadar alacak? - Ekonomi7500 lira emekli maaşı alanlar artık ne kadar alacak?TÜBİTAK bursları arttı - EkonomiTÜBİTAK bursları arttıBitcoin'e SEC darbesi - EkonomiBitcoin'e SEC darbesiTarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsala 4 milyar TL'lik hibe desteği - EkonomiTarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsala 4 milyar TL'lik hibe desteğiHesaplara geçeceği tarih belli oldu - EkonomiHesaplara geçeceği tarih belli olduMilletvekili maaşlarına enflasyon ayarı - EkonomiMilletvekili maaşlarına enflasyon ayarı
    Sonraki Haber Yükleniyor...