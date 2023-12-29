2024 Sosyal yardım paralarına zam geldi mi? 2024 YILINDA AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

29 Aralık 2023 23:03 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 23:03

Briçok aileyi yakından ilgilendiren Aile destek porgramı kapsamında verilen sosyal yardım paralarındaki zamma oldu. Asgari ücretin 17 bin 2 TL olması akabinde araştırılan konular diğer ödemeler oldu. Ocak ayı itibariyle Asgari ücret baz alınarak yapılacak ödemelerde sosyal yarım parası yani aile destek paralarında zam var mı? 2024 soyal yardım paralarına ne kadar zam yapıldı?

2024 YILINDA AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Aile Destek Programı ödemeleri, yarıma muhtaş hak sahiplerine aylık olarak veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49.11 oranında zam yapıldığını ve 2024 yılı için asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıklamasıyla gözler Aile destek ödemelerine çevrildi. Ocak ayında verielcek aile destek ödemelerinin zamları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile desteği almak isteyen vatandaşlar ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıt yaptırabilir. Ailedeki kişi ve haneye yansıyan gelire göre değişen ödemeler her ay listelenir. Bu listeye göre ödemeler ise şöyle;

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.