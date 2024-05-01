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Çin'de yağışlar felaketi getirdi! Otoyol çöktü, 19 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların etkisiyle Meizhou kentinde yer alan bir otoyol çöktü. Otoyolun 17.9 metrelik kısmı çökerken olayda 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Çin'in güneyinde etkili olan yağışlar, felaketi yaşattı. Şiddetli yağışların etkisiyle Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentinde yer alan bir otoyol çöktü.

Çin devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.10 sıraların Meizhou-Dabu Otoyolu'nun 17.9 metrelik kısmının çöktüğü, 18 aracın mahsur kaldığı belirtildi.

YÜZLERCE PERSONEL ÇALIŞMALARA KATILDI

Olayda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, arama kurtarma operasyonuna 500'den fazla personel katıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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