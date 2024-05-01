Reform şart! Türkiye’de yatırımla vatandaşlık alan yok

Dünyada vatandaşlık programıyla birçok ülke ekonomiye katkı sağlıyor. Uluslararası yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık konularında dünya lideri Henley & Partners’ın Türkiye Direktörü Burak Demirel, ülkemizdeki durum ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye de yabancılara 7 farklı kategoride vatandaşlık hizmeti veriyor. Bunların ilk sırasında ise konut yer alıyor. Türkiye 2022 verilerine göre 3-4 milyar dolar vatandaşlık geliri elde edildi. Uluslararası yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık konularında dünya lideri Henley & Partners’ın Türkiye Direktörü Burak Demirel yabancıların yüzde 99’unun konut üzerinden vatandaşlık hakkı aldığına dikkat çekerek “Ancak yabancılar konut aldıktan sonra bunu satıyor. Ayrıca bir konut ile tüm aile vatandaşlık hakkı kazanıyor. Bugünkü kriterlerde yabancıya vatandaşlık verdikçe ülke borçlu çıkıyor. Yani yabancı bizden alacaklı. Çünkü yabancılar vatandaş olunca eğitim, sağlık haklarından yararlanıyorlar; ama ekonomiye katkıları yok” dedi. Demirel, yatırım getiren girişimcilere de vatandaşlık hakkı verildiğini; ancak şu ana kadar vatandaşlık için başvuran kimsenin olmadığını söyledi.

"VATANDAŞLIK PROGRAMINDA EN BAŞARILI ÜLKE MALTA"

Demirel, Henley & Partners olarak Türkiye’de yatırım göçü yoluyla kalıcı ve sürdürülebilir yabancı getirmek için çalıştıklarını belirterek “Ancak uluslararası standartlarda şeffaflık ve güvenlik önemli. Vatandaşlık programında en başarılı olduğumuz ülke Malta. Mesela orada vatandaşlık verilmeden ilk önce güvenlik kriterine bakılır. Bizde ise önce vatandaşlık veriliyor, sonra güvenliğe bakılıyor. Ayrıca yurt dışında vatandaş olanlardan devlet bağış alıyor. Bu uygulama bizde de olabilir. Yurt dışında yatırım odaklı vatandaşlık da önemli. Deprem bölgesine yatırım yapacaklara vatandaşlık verilebilir. Böylece hem bölge hem ülke ekonomisi katkı sağlar. Doğrudan katkı ve yatırım (fon/gayrimenkul) yatırımcılar için en cazip seçeneklerdir. Türkiye’yi bu anlamda tercih edilen bir ülke hâline getirmeliyiz” diye konuştu.