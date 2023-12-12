Yabancıya vatandaşlıkta yeni dönem! Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de

12 Aralık 2023 11:52 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:58

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı

Yabancıya vatandaşlıkta yeni dönem… Belli miktarlarda yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık veren yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’teki bazı kriterlerde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirildi.

Söz konusu kararda şu ifadeler yer aldı:

"Ekli "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir."

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE NASILDI?

Maddenin değişiklikten önceki hali ise şöyleydi:

"En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca tespit edilen..."