Markette yedirip içirip alışveriş yaptıracak! Bonveno, 350 milyon lira yatırımla 50 mağaza açacak 

Metro Türkiye, market ürünleri ve yeme-içme alışverişini yeni yatırımı BonVeno ile tek çatı altında topladı.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - “Alışverişte Yeni Alışkanlık O” mottosuyla hizmet veren BonVeno’da müşteriler hem market alışverişi yapabiliyor hem de kafe kısmında oturup yemek sipariş verebilecek. Şu an İstanbul’da 16 mağazası ile hizmet veren firma 350 milyon lira yatırımla yıl sonuna 50 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Metro Türkiye CFO’su Aslı Aracıoğlu beş yıl içerisinde ise 1.000 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini belirterek “Mazağa açtığımız her yerde mahalleli ve esnaf ile bir araya geliyoruz. Mağazalarımızla mahalle kültürünü yeniden yaşatacağız” dedi.

BonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan da mağazalarıda börek çeşitlerinden pizzaya, lahmacundan meyve-sebzeye ve temizlenmiş paketli balık çeşitlerine kadar satışa sunulduğunu belirterek “İlk BonVeno mağazamız geçen yıl haziran ayında Bostancı’da açıldı. Bostancı, yalnızca bizim değil aynı zamanda dünya genelinde de açılan ilk BonVeno mağazası. Bugünse İstanbul’da tam 16 mağazamızla hizmetteyiz. Büyüklüğü 85 ile 200 metrekare arasında değişen mağazalarımızda 2500 ila 3.000 çeşit ürünü uygun fiyatla tüketiciyle buluşturuyoruz. Mağaza kapılarımızı 07.30 itibarıyla misafirlerimize açıyor; 22.00’ye kadar onlara ‘hoş geldiniz’ demeye devam ediyoruz. Arka arkaya kapılarını açan mağazalarımızla yine dünyada en hızlı yayılımı gösteren BonVeno ülkesi, Türkiye oldu. Hedefimiz yeni mağaza yatırımlarıyla daha fazla kişiye ulaşmak” diye konuştu.