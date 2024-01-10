250 milyon avroluk RES mayısta faaliyette

10 Ocak 2024 09:14 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 09:18

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Yatırım tutarı 250 milyon avro olan projenin, 96,5 milyon avroluk finansmanı Alman İhracat Destek Kuruluşu Euler Hermes garantisi kapsamında KfW-Ipex Bank’tan temin edilirken, geri kalan kısım İş Bankası ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından temin edildi. Çanakkale Denizgöründü mevkiindeki Gülpınar RES’in Mayıs 2024 itibarıyla tüm fazları devreye alınacak. Proje, yıllık 630 milyon kWh yenilenebilir enerji üretimiyle 200 bin hanenin, yani ortalama 1 milyon insanın yıllık enerji ihtiyacını karşılayarak 400 bin ton karbon emisyonunun önüne geçecek.

Yıldızlar Grup ve ERN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Eren “Gülpınar RES, Türkiye genelinde rüzgâr enerjisi alanındaki en büyük beşinci Rüzgâr Enerjisi Santrali olacaktır” dedi. Gülpınar dışında yenilenebilir enerji projelerine devam edeceklerini belirten Eren “Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içerisinde şirketimizin yenilenebilir enerji alanında ülkemizin sayılı şirketleri arasına girmesini sağlamaktır. Bir taraftan yurt içinde büyürken, diğer taraftan da vizyonumuzu ve tecrübelerimizi yurt dışına taşıyarak benzer projeler gerçekleştirmek ve enerji konusunda uluslararası bir oyuncu hâline gelebilmektir” diye konuştu.

KfW IPEX-Bank Genel Müdürü Belgin Rudack da projenin içinde yer almaktan büyük bir gurur duyduklarını söyledi. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise enerji sektöründe 2030’a kadar karbon ayak izini yüzde 61 azaltama sözü verdiklerini hatırlatarak, projeye 2,5 milyar TL’ye karşılık gelen 78,5 milyon avro kredi sağladıklarını söyledi. Aran, banka olarak 2035 yılı olarak belirledikleri karbon nötr banka olma hedeflerini 2026 sonuna çekmek istediklerini kaydetti. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynamaya 2024’te de devam edeceklerini ifade etti.