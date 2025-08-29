Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"4.500 lira geldi" diyen İslam Memiş, gram altında yeni hedefi açıkladı: Nakit ihtiyacınız yoksa satmayın

"4.500 lira geldi" diyen İslam Memiş, gram altında yeni hedefi açıkladı: Nakit ihtiyacınız yoksa satmayın

Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. 2025'teki 4.500 lira hedefinin gerçekleştiğini belirten Memiş, yeni hedefi açıkladı. Nakit ihtiyacı olmayanların satış yapmamasını isteyen Memiş, "Gram altın tarafında kasım ayına kadar yükseliş beklentim devam ediyor." dedi.

Ekonomist İslam Memiş, kendi YouTube hesabı üzerinden yeni bir video yayınladı. Piyasaları yorumlayan Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Gram altında 2025 hedefi olan 4.500 lira seviyesinin şimdiden gerçekleştiğini belirten Memiş, "Altında beklentilerimiz karşılandı. Şimdi ikinci direnç seviyelerini açıklamamız lazım." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA YENİ HEDEF 4.650 LİRA 

"4.500 lira seviyesi gerçekleşti. Şimdi dolardan da destek alan bir gram altın var." diyen Memiş, "Gram altın tarafında ikinci direnç seviyemiz 4.650 lira seviyesi. Bundan sonraki süreçte bu seviyeyi kendimize hedef olarak aldık." şeklinde konuştu.

"NAKİT İHTİYACI YOKSA BEKLEYİN"

Memiş sözlerine şöyle devam etti: "Gram altın geçen hafta 4.395 lira seviyesine kadar gerilemişti. Bunun beklentisini paylaşmıştım. Orada alım yapan arkadaşlarımız iyi bir hamle yaptı. Eğer nakit ihtiyacı yoksa beklemek gerekiyor. Ancak ev alacak, araba alacak arkadaşlarımız buradan satışlarını değerlendirebilir. Gram altın tarafında kasım ayına kadar yükseliş beklentim devam ediyor."

