Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşa, 31 Mart 2018’den öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar için yapılandırma hakkı tanıyan af yasası, mayısta yürürlüğe girmişti. 18 Mayıs’ta başlayan başvuru süresi 27 Ağustos’ta, ilk taksit ödeme süresi de 1 Ekim’de dolmuştu. Bu ilk dönemde peşin ödemeye borç tutarında yüzde 90 indirim fırsatı sağlanmıştı. Halen devam eden ikinci taksit ödemelerinde ise süre 30 Kasım’da doluyor.

ANAPARADAN İNDİRİM

Birinci taksiti zamanında ödeyen vatandaşlar, kalan taksit tutarının tamamını ikinci taksit döneminde peşin öderse, hesaplanan enflasyon farkının yüzde 50’si alınmayacak. Trafik gibi idari para cezalarının ‘aslından’ ise yüzde 12.5 oranında indirim sağlanacak. Bu fırsatı kaçırmayın! Yapılandırmanın bozulmaması ve hakkın yanmaması için ise ilk iki taksitin zamanında ve eksiksiz ödenmesi şart.



İLKİNİ KAÇIRANLAR...

İlk iki taksidi zamanında ödemeyenler tüm hakkını kaybediyor. böylece, ödeme nispetinde kalkan haciz geri geliyor, başka bir muafiyet varsa hak kaybediliyor. 1 Ekim’de sona eren ilk taksit ödeme döneminde peşin ödeme seçeneğini tercih etmekle birlikte, 15 Ekim’e kadar ödeme yapamayanlar da borçlarını 30 Kasım’a kadar ödeyip yüzde 50 indirim alabilir.

KAPSAMDA OLAN BORÇLAR

Yasaya göre; sigorta primi borçları, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta prim borçları, 31 mart 2018’den önce bitirilmiş olan inşaatların asgari işçilikten dolayı çıkmış olan fark prim borçları, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, idari para cezaları ve bağkur prim borçlarının tamamı yapılandırma kapsamına giriyor.

KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

119.2 milyar lira vergi borcu bulunan 9.8 milyon kişi, 64.3 milyar lira prim borcu bulunan 5.5 milyon kişi, 3.9 milyar lira öğrenim kredisi borcu olan 300 bin öğrenci ve çeşitli kalemlerde ceza borçları bulunan milyonlarca vatandaş, düzenlemeden yararlanabilecek.

DİĞER ALACAKLAR İÇİN DE...

Öte yandan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 11’inci taksit ödemesi ile 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9’uncu taksit ödeme süresi de 30 Kasım’da sona erecek.

BU ADIMLARI İZLEYEREK ÖDEYEBİLİRSİNİZ

1- Önce ‘gib.gov.tr’ adresine girin.

2- Anasayfanın aşağısında yer alan menülerden ‘İnternet Vergi Dairesi’ menüsünü tıklayın.

3- TC Kimlik numarası ile ya da e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapabilirsiniz.

4- Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan ekranda sol üst tarafta yer alan ‘Borç Bilgilendirme Servisi’ menüsünün altındaki ‘Yapılandırılmış Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme’ menüsünü tıklayın.

5- Açılan ekranda ‘Vergi türü’ kısmında ‘7143 Sayılı Kanuna göre Yapılandırılmış borçlar’ seçeneğini seçin.

6- Burada karşınızda ‘Borç, detay ve ödeme’ menüsünü göreceksiniz.

7- Burada ‘ödeme’ linkini tıklayın.

8- Açılan ekranda ‘defaaten (tek seferde)’ ya da ‘taksitle’ seçeneklerinden birini seçin.

9- Ödemeniz gereken borcu seçip kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.