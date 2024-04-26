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Reddit mobil uygulamasına yeni bir güncelleme getirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Reddit mobil uygulamasına yeni bir güncelleme getirdi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Reddit topluluğu heyecanla karşıladığı bir güncelleme ile sarsılıyor. Hem İOS hem de Android kullanıcılarına sunulan bu yenilik Reddit deneyimini daha da geliştiriyor. Kullanıcılar artık platformdaki sohbetlere daha kolay erişebilecek ve katılabilecekler. İşte Reddit'in getirdiği bu yeni güncellemenin ayrıntıları...

Reddit kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Reddit uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. İOS ve Android platformları için sunulan bu güncelleme, kullanıcıları platformdaki sohbetlere daha kolay erişmelerini sağlayacak. Reddit'in bu yeni güncellemesiyle ilgili detaylar şöyle...

Reddit mobil uygulamasına yeni bir güncelleme getirdi - 1. Resim

REDDIT'E GÜNCELLEME GELDİ Mİ?

Reddit, iOS ve Android uygulamalarını daha kullanıcı dostu hale getirmek amacıyla yeni güncellemelerle geliyor. Bu güncelleme, kullanıcıların platform içindeki tartışmaları bulmalarını ve katılmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Reddit'in paylaştığı bilgilere göre, güncelleme kapsamında artık yorumlar daha hızlı bir şekilde yüklenecek ve kullanıcılar bir gönderinin yorum simgesine dokunduğunda anında açılacaklar.

Ek olarak ekranın üst kısmında bulunan "bağlam çubuğu" sayesinde, kullanıcılar orijinal gönderiyi içeren bir çubukta sabitlenmiş olarak görecekler ve metin, resim veya video içeriği sıkıştırılmış biçimde sergilenecek.

Reddit mobil uygulamasına yeni bir güncelleme getirdi - 2. Resim

REDDIT GÜNCELLEMESİNE DAİR DETAYLAR

Kullanıcılar küçük bir resme dokunarak orijinal gönderinin metnine geri dönebilecek veya genişletilmiş bir resmi görüntüleyebilecekler.

Ayrıca bu güncelleme ile kullanıcılar orijinal gönderideki medya türüne bakılmaksızın yeni gönderilere daha kolay erişebilecek ve yorum bölümüne doğrudan erişim sağlayabilecekler.

Reddit'in bu yeni güncellemesi, kullanıcıların platformdaki deneyimini daha verimli hale getirerek, sohbetlere daha rahat katılım sağlamalarını amaçlıyor.

Bununla birlikte Reddit ve Google'ın, içeriklerin Google platformlarında daha kolay bulunmasını sağlamak için mevcut ortaklıklarını genişletme planlarını açıklaması da dikkat çekiyor. Bu adım, Reddit kullanıcılarının içeriklerini daha geniş kitlelere ulaştırmasına olanak tanıyacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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