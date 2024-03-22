Borsaya hızlı bir giriş yaptı! Reddit hisseleri sert yükseldi

Yılın dördüncü en büyük halka arzı olan Reddit hisseleri, yapay zekaya yönelik stratejisinin de etkisiyle sert yükseldi. Hisseler, ilk günü yüzde 48 artışla kapattı.

Reddit hisseleri New York'taki ilk işlem gününü yüzde 48 artışla kapattı. Yükselişle plaformun yapay zekayı bir büyüme alanı olarak lanse etmesinin etkili olduğu kaydedildi.

Reddit, 2005 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana yıllık kar elde edemedi. Reuters geçen ay Reddit'in Google ile yılda yaklaşık 60 milyon dolar değerinde bir veri lisanslama anlaşması yaptığını bildirdi. Ayrıca geçen hafta ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun yapay zeka veri lisanslama anlaşmalarını incelediğini açıkladı.

Reddit Operasyon Direktörü Jen Wong, özünde biz büyüyen bir şirket olduklarını ifade ettiği açıklamasında "Misyonumuza ulaşmak, kullanıcıları ve topluluğu büyütmek istediğimiz anlamına geliyor" dedi.

HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI

San Francisco merkezli şirketin hisseleri, halka arzda şirketin belirtilen fiyat aralığının en iyisi olan 34 dolardan fiyatlandıktan sonra Perşembe günü New York Menkul Kıymetler Borsası'nda 47 dolardan açıldı. 50,44 dolardan işlem gördü.

Halka arz, Reddit'e 6,4 milyar dolar değer biçti ve şirket ve satış hissedarları 748 milyon dolar topladı. Reddit, 2021'de özel bir bağış toplama turunda 10 milyar dolar değerindeydi ve güçlü borsa alımı, şirketin halka arzı başlatmak için değerleme beklentilerini çok fazla frenlemesi gerekmeyebileceğini gösterdi.