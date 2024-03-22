Altın gitti geldi… Gram gram toparlanıyor!

Altında son dakika! TCMB kararlarının ardından 2220 TL’ye kadar gerileyen gram altın fiyatı 22 Mart işlem gününe 2248 TL’den başlıyor. Analistler, “Ons tarafında 2150 dolar desteğinin üzerinde konumlanma çabası ve doların tekrar 32 TL üzerinde yer edinmeye çalışması, gram altını destekledi. Gramda 2220-2250 TL destek bölgesi… Bu bölge korundukça orta ve uzun vadeli yatırımcı için kademeli alım yönünde fırsatlar değerlendirilebilir” şeklinde konuşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında son iki günde yaşanan volatilite, iki merkez bankasından gelen kararlarla birlikte oldukça yükseldi. Önceki akşam FED coşkusuyla birlikte 2307 TL’yi görerek tün zamanların rekorunu kıran (serbest piyasa) gram altın; dün TCMB’nin faiz kararının ardından dolarda yaşanan gevşemeyle geri geldi ve en düşük 2220 TL’yi gördü. İlk fiyatlamaların ardından denge arayışı devam ederken, gram altında dünkü dip seviyelerden tepki yükselişlerinin yaşandığı gözlemleniyor.

22 MART ALTIN FİYATLARI KAÇ TL

Haftanın son iş günü gelirken, 22 Mart gram altın fiyatı serbest piyasada 2248 TL seviyesinden sabah işlemlerine başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın fiyatı 2464 TL alış ve 2534 TL satış tarafında konumlanmaya çalışıyor. Çeyrek altın 4 bin 304 TL, yarım altın 8 bin 407 TL ve tam altın 17 bin 89 TL’den satılıyor. Fiyatlarda dünkü dip seviyeye göre yüzde 1 oranında yükseliş dikkat çekerken; Kapalıçarşı satış rakamı ile serbest piyasa arasındaki makasın da korunduğu dikkatlerden kaçmıyor.

ONS ALTINDA SON GÖRÜNÜM

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları ise FED sonrası 2218 dolar zirvesini gördükten sonra geri çekildi. 22 Mart ons altın fiyatı 2175 dolara yakın seviyelerden yeni güne başlıyor. Analistler, “Ons altında 7 Mart’tan itibaren 2150 dolar üzerinde konumlanma dikkat çekiyor. ABD verilerinde çok büyük bozulma olmaması halinde, FED’in büyük ihtimalle haziranda faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bu senaryoda ons altında gerilemelerin sınırlı kalması ve tekrar 2200 dolar denemesi gündeme gelebilir” diyor.

TL MEVDUAT MI ALTIN MI?

Son faiz kararı ile TL mevduat oranında yüzde 50’nin üzerinde konumlanma gerçekleşebileceğini aktaran ekonomistler, “Altın hesaplarından mevduata geçiş yaşanabilir mi? Mevduat faizi altına rakip, alternatif olabilir mi? Bu takip edilecektir. Ancak altın yatırımcısının genellikle faiz hassasiyeti bulunan ve geleneksel olarak ‘altıncı’ diyebileceğimiz bir kesimden oluştuğunu unutmamak gerekiyor. Belki kısa vadede mevduat getirisi, altının bir miktar üzerinde gerçekleşebilir. Ancak gram tarafında 2220-2250 TL destek bölgesi… Bu bölge korundukça orta ve uzun vadeli yatırımcı için kademeli alım yönünde fırsatlar değerlendirilebilir” şeklinde konuşuyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Altının iç ve dış piyasa fiyatı arasındaki farkın kilogram bazında 5 bin dolara kadar yükseldiğini hatırlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk; “İthalat kotası sebebiyle bu fiyat farkı devam ediyor. Özellikle fiziki altın arzı azalmış durumda, böyle olunca vatandaş altının peşinden koşuyor ve fiyat yükseliyor. Seçim sonrasında belirsizliğin ortadan kalkması, sıkı para politikasıyla birlikte enflasyonda düşüş eğiliminin başlaması ve belki bir süreliğine de olsa ithalata kotalarının gevşetilmesi fiyatları dengeleyebilir” ifadelerini kullandı.