Altında rekor fiyatlar… Tren kaçtı mı? Ons ve gram, ikisi birden...

Altında son dakika! FED kararını açıkladı; 21 Mart gram altın ve ons altın fiyatları kaç TL oldu? Gram altın yeni güne 2295 TL, ons altın ise 2202 dolardan başlıyor. Rakamlar tüm zamanların zirvesine işaret ediyor. FED’in bu yıl 3 faiz indirimini teyit edip “güvercin” mesajlar vermesi, altında yeni zirveleri getirdi. Rekor fiyatların ardından elinde altın bulunduranlar, altın borcu olanlar ya da düğün yapacaklar… Bundan sonra ne olacak? Altın alınır mı, satılır mı? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Hem iç hem dış piyasalara haftalardır damga vuran altın fiyatlarından yeni rekorlar geliyor. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası’nın Mart 2024 toplantısı gerçekleşti. Beklenti dahiline sabit kalan faiz kararının ardından, gelecek projeksiyonları ve FED Başkanı Powell’ın açıklamaları; 2024’te “3 faiz indirimi” beklentisini teyit etti. “Güvercin” tonajlı açıklamalarla birlikte ons altın, 2200 doları da geçerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

21 MART ALTIN FİYATLARI KAÇ TL

Serbest piyasada gram altın fiyatı 2295 TL’den yeni güne başlıyor. Gece işlemlerinde en yüksek 2307 TL ile zirve görüldü. Kapalıçarşı’da gram altın 2506 TL alış, 2560 TL satış tarafında bulunuyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın 4 bin 373 TL, yarım altın 8 bin 544 TL ve tam altın 17 bin 290 TL’den satılıyor. Seçim sonrası belirsizlik, enflasyondan korunma eğilimi ve ithalat kotası endişeleri ile fiziki talebin yüksek seyretmesi, serbest piyasa ve Kapalıçarşı fiyatları arasındaki farkı yüksek tutuyor.

ONS ALTINDA FİYAT, BEKLENTİ VE HEDEF

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı FED kararının ardından 2222 dolarla bütün zamanların rekorunu kırdı. Ardından bir miktar sakinleşme ile birlikte yeni gün 2202 dolara yakın başlıyor. Ons altında 22 günlük ortalama 2126 dolar ve 5 günlük ortalama 2172 dolarda bulunuyor. Her iki ortalama üzerinde bulunan fiyatlar “boğa” piyasasına işaret ediyor. Bu arada dolar endeksi (DXY) 104,15’ten 103,20’ye ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 4,35’ten 4,26’ya çekilerek, dolarda “kısmi güç kaybına” işaret etti.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Rekor fiyatların ardından elinde altın bulunduran, altın borcu olan ya da düğün yapacaklar; “altın alınır mı satılır mı” sorusunun cevabını arıyor. FED kararına en sert tepkiyi altının verdiğini belirten ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Altın alımı için bu saatten sonra çok geç kalındı. Ancak muhtemel düşüşler fırsat verebilir. Söz konusu geri çekilmeler de yine FED bölge başkanlarının konuşmaları ve ABD verilerine göre yaşanabilir, yatırımcılar bunları izlemeli” şeklinde konuştu.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Muhtemel seviyeleri paylaşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Altın alamayanlar biraz treni kaçırdı. Hem gram hem ons altın tarafında orta ve uzun vadeli yatırımcı için artık her geri çekilme alım fırsatı. Powell’ın açıklamalarının ardından ons altın için artık 2150 dolar seviyesinin altı çok da mümkün olmayabilir” diye konuştu. Analistler, gram altın tarafında da (serbest piyasa fiyatlarına göre) 2250 TL’nin artık bir dip olabileceğini, orta ve uzun vadede yükseliş trendinin devam edebileceğini öngörüyor.