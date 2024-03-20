Altın fiyatları uçuşa geçti! Fed kararına piyasalardan ilk tepki

ABD Merkez Bankası (FED) piyasaların merakla bekediği yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Fed'in kararına altın, dolar ve bitcoin nasıl tepki verdi? İşte piyasalarda son durum...

Piyasaların faiz indirimi beklentisi içinde olduğu ABD Merkez Bankası(Fed), yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Altın, dolar ve Bitcoin Fed kararının ardından hareketlendi. İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ!

8 Mart 2024'te 2 bin 195 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, Fed faiz kararı öncesinde düşüşe geçmişti. 2 bin 146 dolara kadar inen Ons altın Fed faiz kararı sonrasında uçuşa geçti.

Fed öncesi 2 bin 160 dolar seviyesinde olan ons altın, Fed'in faiz kararını sabit tutmasının ardından yüzde 0,77 artışla 2 bin 176 dolara kadar yükseldi.

Yukarı yönlü ataklarını sürdüren Ons altın saat 22:00 sıralarında 2 bin 185 doları gördü.

Gram altın ise 2 bin 240 TL'den 2 bin 262 TL'ye kadar çıktı.

DOLAR SERT DÜŞTÜ

Fed'in faiz kararının ardından uluslararası piyasalarda dolar sert düşüşe geçti. Dolar endeksi 103.600 puandan yüzde 0,30 kayıpla 103,170 puana geriledi.

Dolar/TL ise 32.37 TL seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor.

EUR/USD 1,08883 seviyesine kadar çıkarken, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisi yüzde 4,257’ye geriledi.

BITCOIN'DE SON DURUM

Fed öncesinde 60 bin 800 puanı gördükten sonra yukarı yönelen Bitcoin, karar sonrasında yükselişini hızlandırdı.

63 bin dolar aralığında seyreden Bitcoin önce 64 bin 155 dolar daha sonra ise 65 bin 477 dolar seviyesine yükseldi.