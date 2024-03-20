20 Mart piyasa kapanış | Altın ve dolar yatay…Bitcoin yükselişe geçti! Borsa 9000’den döndü…

Piyasalarda son dakika! Borsada tepki alımları sürdü ve BİST100 bugünkü işlemlerde 9000’i test ederek hemen altında kapandı. Günlerdir düşen Bitcoin ise 60 bin 800 dolardan yukarı yöneldi. BTC, günlük bazda yüzde 3’ün üzerinde primle kritik 64 bin dolar desteğinin üzerini gördü. Analistler, BİST100’de 8700 desteğinin “artık daha itibar edilebilir” olduğunu ifade ederken; Bitcoin tarafında ise kâr satışlarının “60 bin - 64 bin dolar bandında tamamlandığı” izleniminin oluşması için, bu bandın hafta boyunca korunması gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemler tamamlanırken; altın ve dolarda FED öncesi yatay seyir devam ediyor. Serbest piyasada 20 Mart dolar fiyatı 32,3885 TL ve Euro fiyatı 35,1950 TL’den günü tamamlamaya hazırlanıyor. Dolarda yatay seyir öne çıkarken, Euro’da hafif gevşeme eğilimi gözlemleniyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde; haziranda ilk faiz indirimine yeşil ışık yaktı ancak sonraki süreçte de verilere bağımı olarak ilerleneceğinin mesajlarını verdi.

20 MART ALTIN FİYATLARI

Altın cephesinde FED öncesi sakin seyir dikkat çekiyor. Serbest piyasada işlemler gram altında 2247 TL’den akşam saatlerinde devam ederken; Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 2505 TL olarak dikkat çekiyor. Çeyrek altın 4 bin 278 TL’den, yarım altın 8 bin 355 TL’den ve tam altın da 16 bin 910 TL’den satılıyor. Bu arada gün içinde 2150 dolara kadar gerileyen ons, ECB tarafından faiz indirimi mesajları gelince 2165 dolara kadar yükseldi. Ardından tekrar 2157 dolara çekilerek bekleyişe geçti.

ENDEKS 9000’İ AŞTI, FAKAT!..

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü sert yükselişinin ardından bugünü de primli kapattı. Gün içinde 9027 puanı test eden endeks, kapanışını yüzde 0,28 yükselişle 8955 puandan gerçekleştirdi. BİST100 endeksine dahil hisseler arasında TUKAŞ Gıda, Zorlu Enerji, ENERYA, Ege Endüstri ve Eczacıbaşı İlaç en çok yükselenler arasında yer alırken; Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Mogan Enerji, Ford Otosan ve Akbank en fazla para girişi gerçekleşen hisseler oldu. Analistler endekste; 8700’ün ana destek ve 9050 seviyesinin ise kısa vadeli ara direnç olarak takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

BİTCOİN YUKARI DÖNDÜ

Öte yandan günlerdir satış baskısı yaşayan Bitcoin’de de bugün dönüş gerçekleşti. BTC, en düşük 60 bin 800 puanı gördükten sonra yukarı yöneldi ve kritik 64 bin dolar direncinin üzerine çıktı. Analistler, “BTC’de kâr satışlarının 60 bin - 64 bin dolar bandında tamamlandığı izleniminin oluşması için, bu bandın hafta boyunca korunması ve haftalık kapanışın da bu bant üzerinde gerçekleşmesi önem taşıyor. Şu anda aşağıda 57 bin 500 – 60 bin dolar bölgesi güçlü bir destek alanı olarak öne çıkıyor” uyarısında bulunuyor.