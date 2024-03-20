Fransız bankadan çarpıcı altın tahmini! Bu seviyelere dikkat

Altın fiyatları son dönem rekor üstüne rekor kırmasının ardından ülke merkez bankalarının faiz kararları öncesi yatay seyrediyor. Societe Generale’den altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte altın piyasasında bilinmesi gerekenler…

Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı. Ons altın şu dakikalar yüzde 0,11 düşüşle 2 bin 155 dolr seviyesinde bulunuyor. Yatırımcı altın fiyatlarının ilerleyen günlerdeki seyrine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Fransa'nın önde gelen bankalarından Societe Generale, portföyünde altın yatırımlarına devam edildiğini ve artan makroekonomik ve jeopolitik risklerle altın yatırımlarının önemini koruduğunu duyurdu. Societe Generale’den yapılan açıklamaya göre; altının portföy yöneticileri için temel varlık olmaya devam ediyor. Çünkü merkez bankası talebinin piyasada sağlam bir zemin oluşturuyor.

ALTIN YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Fransız bankası, ikinci çeyrek öncesinde çoklu varlık portföyündeki toplam emtia varlıklarını yüzde 1 oranında azaltsa da üst üste üçüncü çeyrekte de altına yüzde 5 oranında yatırım yapmayı sürdüreceğini bildirdi.

Bankanın toplam emtia varlıkları portföyün yüzde 9'unu oluşturuyor ve petrol yerine bakıra yatırım yapıyor. Analistler, özellikle 2024 ABD Başkanlık seçimleri öncesinde jeopolitik gerilimler artmaya devam ederken altın yatırımcılarını sıcak tuttuklarını söyledi.

"DEĞERLİ METALLERDE ERDEM BULUYORUZ"

Analistler, "ABD seçimleri ve maliye politikasına ilişkin riskler öncesinde, değerli metallerde erdem buluyoruz" dedi.

Altın, portföyün yalnızca küçük bir bölümünü temsil etse de banka, ABD hazine tahvilleri yerine koruyucu varlık olarak değerli metali ve nakdi tercih ettiğini söyledi.

Banka portföyünün yüzde 14'ünü nakit olarak tutmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, portföydeki en büyük ayarlamalardan birinde banka, ilk çeyrekte yüzde 10 olan 10 yıllık ABD Hazine tahvillerindeki varlığını yüzde 5'e düşürdü.

GÖZLER FED'İN ADIMLARINDA

Analistler, "Gelen büyüme ve enflasyon verileri güçlü kalmaya devam ederken, ancak getirileri buradan anlamlı bir şekilde yükseltecek kadar güçlü değil, özellikle de Fed'in gevşeme eğiliminde olduğu bir zamanda, 10yT'nin aralığa bağlı olması, daha iyi bir giriş noktası beklerken daha fazla sabırlı olmayı öneriyor" dedi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

SocGen, merkez bankası talebinin piyasada sağlam bir zemin oluşturmasıyla altın fiyatlarının yükselme potansiyeli olduğunu düşünüyor.

"ETF talebinde kayda değer bir artış olmamasına rağmen altın yeni zirveler yapıyor. Bunun nedeni, merkez bankalarından gelen ve çeyrek başına yaklaşık 330 ton artmaya devam eden taleptir" diye yazdı analistler son raporlarında.

"Altın, dikdörtgen şeklindeki çok yıllı aralığının üst kısmının (2075 dolar) üzerine yerleşti; bu da yükseliş trendinin yeniden başladığını gösteriyor. Ayrıca Aralık ayında ulaşılan zirveyi de aştı" diye ekledi analistler. Çok yıllık konsolidasyondan kopuş, daha büyük bir yukarı yönlü olasılığa işaret ediyor. Yukarı yönlü hareketin 2250 ve 2360 dolarlık projeksiyonlarda yer alan bir sonraki hedeflere doğru uzanması muhtemel. Dikdörtgen için hedef 2.460 dolar olarak belirlenmiştir. Dikdörtgenin üst sınırı olan 2075 dolar kısa vadeli destektir"