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Haberler > Ekonomi > Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi için kritik sinyal

Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi için kritik sinyal

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Fed Başkanı Powell&#039;dan faiz indirimi için kritik sinyal

Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50'de sabit tutma kararı aldı. Böylece FOMC 5 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Fed Başkanı Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Bu yıl içerisinde bir noktada faizlerin düşürülmesi mümkün görünmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası(Fed), yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC böylece 5 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

Açıklamalarda istihdam kazanımlarının güçlü olduğu vurgusu yapıldı. Fed ayrıca enflasyonun geçen yıl gerilediğini ancak yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti.

GÖZLER ŞİMDİ 1 MAYIS'TA

Fed'in sonraki faiz kararını 1 Mayıs'ta açıklanacak. 

Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 17 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı. Faizler 23 yılın zirvesinde bulunuyor.

ENFLASYON 3,8 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981 sonrası en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Haziran 2023'te yüzde 3’e gerilemişti ancak şubatta yüzde 3,2 oldu. Çekirdek enflasyon da şubatta yüzde 3,8 olarak açıklanmıştı.

FED BAŞKANINDAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell karar sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bu yıl içerisinde bir noktada faizlerin düşürülmesi mümkün görünmektedir. Gerekirse faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya hazırız.

Faizleri düşürmeden önce enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde aşağı yönlü hareket ettiğine dair daha fazla güvene ihtiyacımız var.

İşgücü piyasasındaki beklenmedik zayıflık da bir tepki (indirim) gerektirebilir.

Bilanço konusunda, varlıkların azalma hızının yavaşlamasıyla ilgili konuları görüştük, genel hissiyatımız oldukça yakında durulmaya başlayacağımız yönünde.

Sürecin (varlık azaltımı) yavaşlatılması yumuşak bir geçiş sağlayacaktır.

Enflasyon verileri beklenenden biraz daha yüksek geldi.

Mal fiyatlarının yeni bir dengeye doğru ilerlediğini görmeye devam edeceğimizi varsayıyorum. Riskler şu anda gerçekten iki taraflı.

İlk faiz indirimi çok önemli. Ocak ayı TÜFE ve PCE rakamları oldukça yüksekti ancak mevsimsel düzeltmelerden kaynaklanmış olabilir.

Şubat ayı da yüksekti, ancak korkunç değildi. Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları güvenimizi artırmadı.

Bu iki aylık verilere aşırı tepki vermeyeceğiz ancak bunları görmezden gelmeyeceğiz. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düşeceğine dair bize daha fazla güven veren daha fazla veri görmek istiyoruz.

Eğer işgücü piyasasında önemli bir zayıflama olursa, bu faiz indirimlerine başlamak için bir neden olacaktır.

Düşük enflasyon veya zayıf istihdam verileri faiz indirimlerine neden olabilir. Faizlerin uzun vadede daha yüksek olup olmayacağını bildiğimizi sanmıyorum.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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