Bitcoin de FED’e bakıyor! BTC fiyatı kritik seviyenin altında…

Bitcoin’de son dakika! BTC yeni haftaya, kritik 70 bin dolar seviyesinin atında, 68 bin 500 dolara yakın seviyelerden başlıyor. BTC yorum ve Bitcoin 2024 beklentileri merak edilirken; ABD’de Para Piyasası Fonlarının (ETF) oyuna dahil olmasının ardından kriptolar için FED’in aksiyonları da önemli oldu. Öte yandan fonların ortalama günlük talebi 2800 adedi buldu. Ancak madenciler günde 900 adet üretim yapabiliyor. Arzın üzerinde talep gerçekleşirken; nisanda beklenen ve üretimi %50 düşürecek HALVING işleminin yansımaları takip ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto paralarda hareketlilik devam ediyor. Geçen hafta 73 bin 800 dolar zirvesini görerek düşüşe geçen Bitcoin, hafta sonu işlemlerinde 64 bin 650 dolara kadar geri çekildi. Ardından gelen tepki alımları ile birlikte yeni haftanın ilk işlem günü, 68 bin 500 dolara yakın noktalardan start alıyor. Son fiyatlamalar itibarıyla Bitcoin’de haftalık bazda değer kaybı yüzde 0,5 olarak dikkat çekerken; aylık değer artışı yüzde 32’ye yakın gerçekleşmiş görünüyor.

FED VE BTC 2024 BEKLENTİLERİ

Ocak ayında ABD’de para piyasası fonlarına Bitcoin alma onayı çıkmış, bunun üzerine ETF’lerden yoğun bir talep gelmiş, BTC’de yükseliş hız kazanmıştı. ETF’lerin, portföy yönetirken FED’in politikalarına ve ABD ekonomisinin seyrinde baktığı biliniyor. Dolayısıyla artık BTC ile FED beklentileri arasında da bir bağ oluşmuş durumda. Bu bakımdan, 20 Mart Çarşamba günü alınacak FED kararları ve yapılacak açıklamalar öncesinde, BTC tarafında da kısa vadede ‘bekle-gör’ dönemi yaşanıyor.

20 MART FED FAİZ KARARI

Geçen hafta açıklanan ABD enflasyon rakamlarının hem TÜFE hem ÜFE tarafında beklenti üzerinde kalmasıyla birlikte; çarşamba günü FED’den “daha şahin tonajlı” söylemlerin gelebileceği söyleniyor. Bu sebeple dolarda güçlenme ve riskli varlıklarda gerileme şeklinde öne çıkan piyasa eğilimi, BTC tarafında da kâr satışlarını tetiklemişti. FED’in faiz indirimi konusunda temkinli mesajlar vermesi ve haziran beklentilerini ötelemesi halinde, BTC’de de volatilitenin artabileceği uyarıları yapılıyor.

BTC YORUM… BU SEVİYELER KRİTİK!

Bitcoin’de son durumda 5 günlük ortalama 68 bin 700 dolar ve 22 günlük ortalama 67 bin 450 dolar civarında bulunuyor. Kısa vadede her iki ortalama üzerinde kalıcılık pozitif algılanmakla birlikte, daha aşağıda 64.000-64.700 $ destek bölgesi önem taşıyor. Artık 70 bin dolar psikolojik bir direnç olurken, fiyatlar bu seviye altında kaldıkça, temkinli duruşun da korunmasının önemine vurgu yapılıyor. 70 bin doların aşılması halinde ise tekrar yeni zirve seviyelerin söz konusu olabileceği ifade ediliyor.

BTC HALVING NE ZAMAN?

Öte yandan ABD’de ETF’lerden gelen ortalama günlük Bitcoin talebinin geçen haftalarda 2800 adede kadar ulaştığı ancak BTC madencilerinin günlük 900 adet üretim yapabildiği belirtiliyor. Arzın üzerinde gerçekleşen talep sebebiyle, fiyatlarda yükseliş eğiliminin destek bulduğu söyleniyor. Bu durumda nisanda gerçekleşmesi beklenen ve BTC arzını yarı yarıya düşüreceği bilinen HALVING (Bölünme) işlemi öncesinde de, Bitcoin fiyatlarının belli desteklerde tutunma eğilimi gösterdiği gözlemleniyor.