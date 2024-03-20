Kontrollü artış devam ediyor! İşte FED ve TCMB öncesi dolarda son fiyatlar…

Dolarda son dakika! FED ve TCMB faiz kararları öncesinde 20 Mart dolar fiyatı 32,38 TL’den yeni güne başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’da ise dolar, 1 TL yukarından fiyatlanmaya devam ediyor. Dövize yönelimi kırmak için alınan tedbirler takip edilirken; dolarda yıl başından itibaren gerçekleşen prim %10 olarak gerçekleşiyor. Bu artış oranının, aynı süreçte enflasyon ve TL mevduata karşı bir koruma sağlamadığını dile getiren ekonomistler; “Seçimlerin ardından kur beklentisi stresinin önemli ölçüde hafiflediği görülebilir” şeklinde konuşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bakasının kritik faiz kararına 1 gün ve yerel seçimlere de 8 işlem günü kala döviz kurlarında sınırlı yükselişin devam ettiği gözlemleniyor. Dünkü işlemlerde serbest piyasada dolar 32,34 TL’den kapanış gerçekleştirmişti. 20 Mart dolar fiyatı 32,38 TL’den güne başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’da ise dolar 33,37’den işlem görürken, serbest piyasa ile farkın tekrar 1 TL’ye yükseldiği görülüyor. Bu arada 20 Mart Euro fiyatı da 35,24 TL seviyesinden ilk saatlerde fiyatlanıyor.

TCMB MART AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayı faiz kararının, 21 Mart Perşembe günü saat 14:00’te açıklanması bekleniyor. Bir önceki toplantıda politika faiz oranını yüzde 45 seviyesinde sabit tutan TCMB’nin, yarınki Para Politikası Toplantısının ardından da faize dokunması beklenmiyor. Öte yandan Merkez Bankası’nın bir süredir etkin bir şekilde miktarsal sıkılaşma, munzam karşılıklara ek blokaj uygulaması, kredi genişlemesi oranlarının aşağı çekilmesi gibi farklı araçlarla piyasalara müdahalesini sürdürüyor.

MEVDUAT VE KREDİ FAİZLERİ

TCMB, seçimlerden önceki bu tedbirlerle birlikte, para politikasının etkinliğini de artırmayı hedefliyor. Söz konusu uygulamalarla birlikte mevduat faizlerinin, artık bütün birikim sahipleri için 1-6 ay vadede yüzde 50 seviyesinin de üzerine çıktığı gözlemleniyor. Öte yandan kamu bankalarında da kampanyasız ihtiyaç kredisi faiz oranları, yüksek tutarlar için yüzde 4,89 seviyesine çıktı. Böylece 100 bin TL’lik tüketici kredisinin bir yılda geri ödemesi, yaklaşık olarak 146 bin TL olarak gerçekleşiyor.

SEÇİMDEN SONRA DOLAR NE OLACAK

Kredi maliyetlerinin artması ve mevduat faizlerinin yükselmesi şeklinde netice veren son tedbirlerin ardından özellikle suni döviz talebi oluşturan “piyasa bozucu” faaliyetlerin önüne geçilmek istendiğini aktaran ekonomistler, “Dolar bu yıla 29,50’den başladı. Bugüne kadar yaklaşık 3 aylık süreçte yüzde 10 yükseldi. Bu süreçte enflasyona karşı bir koruma sağlamayan döviz, TL mevduat getirisinin de altında primlendi. Seçimlerden sonra da sert yükselişi destekleyecek bir tablo yok” görüşünü dile getiriyor.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANACAK

Bugün takip edilecek verilere bakıldığında “Mart Ayı Tüketici Güven Endeksi” açıklanacak. Bu veri; özellikle son dönemde para piyasalarında yaşanan gelişmelerin “tüketici güvenine nasıl yansıdığı” konusunda önemli ipuçları verebilecek. Tüketici Güven Endeksi yılın ikinci ayında, 80,40’yan 79,30 seviyesine düşmüştü. Hane halkının gelecek 12 aylık döneme ait beklentilerini ölçen bu endekste, 100’ün altında kalan gerçekleşmeler, tüketici güvenindeki “kötümser” beklentileri ifade ediyor.