Dikkat çeken faiz detayı! Dolarda ‘sınırlı’ yükselişe devam… 

Dolarda son dakika! 19 Mart dolar fiyatı sınırlı yükselişle, 32,34 TL’den yeni güne başlıyor. TCMB’nin son tedbirlerinin ardından ticari kredi faizlerinin yüzde 70, kredi kartı nakit faizinin ise yüzde 113’ü bulduğunu aktaran ekonomistler, “Bu faizle kredi çekip dolar alanların kazanması mümkün değil. TCMB çok kararlı ve piyasaya hakim… Ülkenin makroekonomik dengeleri de dövizde sert yükselişi desteklemiyor” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bankası tarafından son dönemde likidite tarafında alınan tedbirlerin yansımaları, özellikle döviz cephesinde takip ediliyor. Kredi maliyetleri ve mevduat faizlerini yükselten, böylece TL tutmayı cazip, TL ile borçlanmayı caydırıcı hale getiren tedbirler, son iki haftalık süreçte yoğunlaştı. Bu dönemde dolarda gerçekleşen yükseliş yüzde 2 ile sınırlı kaldı. Gözler TCMB’nin faiz kararına da çevrilmişken, 19 Mart dolar fiyatı sınırlı yükselişle, 32,34 TL’ye yakın seviyelerden güne başlıyor. Buna karşılık fiziki talep devam ederken, Kapalıçarşı ile makas tekrar 1 TL’ye çıktı.

TCMB FAİZ ARTIRACAK MI?

Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantıda “pas” geçebileceğini ancak seçimlerden sonraki ekonomik gelişmelere göre yeni hamle yapabileceğini aktaran ekonomistler, “TCMB, son aldığı tedbirlerin yansımasını görmek isteyecektir. Geçen seçimlerden sonra dövizde yaşananların tekrarını bekleyenler var. O dönem tüketici kredisi ve ticari kredi çekenler, kredi kartından ya da kredili mevduat hesaplarından nakit alanlar, dövize koştu. Şimdi TCMB bunların da tedbirini alıyor” şeklinde konuşuyor.

BU FAİZLE KREDİ ÇEKİLİR Mİ?

Ticari kredi faizlerinin yıllık bazda yüzde 70’i, kredi kartı nakit faizinin yüzde 113’ü bulduğunu aktaran Ekonomist Kerim Rota, “Böyle bir maliyetle alınacak döviz dahil herhangi bir şeyin para kazandırması çok mümkün değil. Dolayısıyla bu yola gireceklerin çok iyi düşünmesi ve dikkatli olması gerekiyor. Seçimden sonra para politikası daha da sıkılaşacak. Bunların hepsini birleştirdiğimizde dövizde bir sıçrama olması zor gibi geliyor. Dolayısıyla beklentiler bu defa boşa çıkacak diye düşünüyorum” dedi.

TÜKETİCİLERİN BEKLENTİLERİ YÜKSEK

Tüketicilerin yıl sonu enflasyon tahmininin hâlâ yüzde 70-80’ler aralığında olduğunu ve burada beklentileri düzeltmenin önemli olduğunu vurgulayan Kerim Rota, “Geçmiş beş yıllık dönemde TL’de bekleyen tasarruf sahipleri maalesef zarar gördü. Bugün ise TL faiz oranları en azından geçmişe göre daha doğru bir yerde. Ve içeride yüzde 65’ler dolayında bulunduğunu tahmin ettiğim dolarizasyonun bir miktar azalması bile mevcut ekonomi politikalarına destek olabilecektir” ifadelerini kullandı.

DAHA SIKI PARA POLİTİKASI

Türkiye’nin dinamiklerine bakıldığında, kurlarda yukarı yönü destekleyecek görünümün olmadığını vurgulayan TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç da “Seçim öncesi stres var, onun yansımalarını görüyoruz. Ama TCMB’nin duruşu net, ciddi tedbirler alınıyor ve bunların etkilerini kademe kademe göreceğiz. Enflasyona da bakmak gerekiyor; kontrol altına alınacaksa para politikası daha da sıkılaşabilir. Bu senaryoda dövizde de şiddetli artış beklenmemeli” değerlendirmesinde bulunuyor.