Altında kritik gün! Kuyumcuda 2500 TL’yi geçti…

Altın fiyatları için kritik gün geldi! “Mart 2024 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta” sorularının cevabı bu akşam TSİ 21:00’de belli olacak. Öncesinde 20 Mart gram altın fiyatı serbest piyasada 2246 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’da ise yoğun fiziki talep sebebiyle gram fiyatı 2500 TL’nin üzerine çıktı. Ons altında da 2158 dolara yakın fiyatlamalar dikkat çekiyor. FED’den faiz aksiyonu beklenmese de Başkan Powell’ın açıklamaları, faiz indiriminin adedi ve zamanlamasına dair ipuçları dikkatle takip edilecek. İç piyasada ise “ithalat yasağının gevşetilmesi” yönünde çağrılar artıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasaların günlerdir beklediği ve ons altın fiyatlamaları açısından kritik öneme sahip ABD Merkez Bankasının mart ayı faiz kararı bugün belli oluyor. FED’in yüzde 5,50 seviyesinde bulunan politika faizini sabit tutması bekleniyor. Piyasalar faiz kararının ardından FED Başkanı Powell tarafından yapılan açıklamalara odaklanacak. Şu anda ağırlıklı olarak haziran ayında faiz indirimi fiyatlaması yapan piyasalar için, Powell tarafından verilecek mesajlar kritik öneme sahip…

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

ABD Merkez Bankası, üç ayda bir gelecek dönem faiz indirimi projeksiyonlarını gösteren nokta grafikleri açıklıyor. Bu akşam, nokta grafikler de belli olacak. Söz konusu göstergelerde “FED’in bu yıl için kaç faiz indirimi yapabileceğine” dair net sinyaller alınabiliyor. Ülkede son açıklanan TÜFE ve ÜFE rakamlarının beklenti üzerinde gerçekleşmesi üzerine, FED’den faiz indirimi adedi 3 hatta bazı üyelere göre 2’ye kadar gerilemişti. Bu göstergeler, 2024’te faiz indiriminin kaç puan olacağının da sinyallerini verecek.

20 MART ALTIN FİYATI KAÇ TL?

FED kararı öncesinde 20 Mart gram altın fiyatı serbest piyasada 2246 TL’den güne başlıyor. Bu fiyat, 2253 TL zirvesine yakınlığa da işaret ediyor. Kapalıçarşı’da işlem gören gram altının fiyatı ise 2500 TL’nin üzerine çıkmış durumda… Seçim öncesi yüksek talep ve kota endişeleri sebebiyle bulunabilirliğin azalması, kuyumcularda farkın açılmasını sağlıyor. Kuyumcu esnafı ve mücevher sanayi temsilcileri, fiyatların normale dönemsi için ithalat yasağının gevşetilmesi yönünde çağrılarını artırıyor.

ONS ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

FED Başkanı Powell tarafından “Bu yıl faiz indirimlerine bir noktada başlanacak” mesajıyla birlikte hareketlenen ons altın, önden fiyatlama ile 2195 dolar zirvesini görmüştü. Ardından 2145 dolara kadar gerileyen ons, FED kararını 2158 dolara yakın karşılıyor. Analistler; FED’den bu akşam “şahin” tonajlı mesajların gelmesi halinde 2125 dolara varabilecek gerilemelerin yaşanabileceği, daha ılımlı açıklamaların ise tekrar 2200 dolara doğru hareketliliği destekleyebileceği uyarısında bulunuyor.

GRAM ALTIN YATIRIMCISINA UYARILAR

Kapalıçarşı’da fiyat makasının açılmasıyla birlikte yatırımcının dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Fiyatlar oturmadan, alıcıların beklemesinde fayda var. Fiziki olarak satıcılar belki bir miktar ve kısa vadeli kâr realizasyonu yapabilir. Seçim sonrası belirsizlik azalırsa makas kapanabilir. Ancak asıl problem ithalat kotası. Fiziki bulunabilirliğin azalması. Dolayısıyla kotaların bir süreliğine gevşetilmesi, kuyumcudaki fiyatı hızlı şekilde aşağı çekebilir” dedi.