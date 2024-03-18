Gram altın 2500 TL olur mu? Gram altın 2500 olursa çeyrek ve tam altın ne kadar olur?

Gram altın Kapalıçarşı’da 2491 TL satış fiyatına ulaştı | Gram altının 2491 TL satış fiyatına ulaşmasının ardından 2500 Lira olur mu merak ediliyor. Altın yatırımcıları tarafından merakla beklenen gram altın 2500 TL olur mu olmaz mı sorusu altın uzman yorumları ve analizleri ile araştırılıyor. Gram altının yanı sıra çeyrek altın ve tam altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Gram altının 2500 TL olması durumunda çeyrek altının ne kadar olacağı da merak konusu. Peki, Gram altın 2500 olursa çeyrek altın ne kadar olur? İşte detaylar…

Gram altın 2500 TL olur mu? Gram altının yükseliş trendinin yanı sıra çeyrek altın ve tam altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Gram altının 2500 TL olması durumunda çeyrek altının ne kadar olacağı da merak konusu. Peki, Gram altın 2500 olursa çeyrek altın ne kadar olur? Detaylar haberimizde…

GRAM ALTIN 2500 TL OLDU MU?

Piyasalarda son dakika! BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,25 düşüşle 8718 puandan kapanış gerçekleştirdi. Son dönemde 9450’den başlayan satışların etkisiyle, sadece geçen hafta borsadan 300 binin üzerinde yatırımcı çıkış yaptı. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı ise bugün en yüksek 2491 TL satış fiyatına ulaştı. Analistler, borsada 8550 ihtimalinin arttığı uyarısında bulunarak, “Bu seviye ana destek olarak izlenecek. Beklentili ve sağlam hisselerde; kademeli şekilde ve orta-uzun vadeli alımlar yapılabilir” görüşünü dile getiriyor.

ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN VE TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada işlem gören altının gram fiyatı yüzde 0,80 artışla bugün 2240 TL’nin üzerine çıktı. Ancak Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı gün içinde 2491 T satış tarafını test etti. Akşam saatlerinde işlemler 2487 satış tarafında devam ederken; çeyrek altın 4 bin 221, yarım altın 8 bin 319 ve tam altın da 17 bin 38 TL’den satılıyor.

Kuyumcular; kota endişelerinin devam etmesi, seçim sonrası belirsizlik için fiziki talebin artması ve bazı altın çeşitlerinde bulunabilirliğin azalması sebebiyle, Kapalıçarşı’da aranın gittikçe açıldığını aktarıyor.