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Haberler > Ekonomi > Piyasalarda sert rüzgar! Altın 2500 TL'ye dayandı, borsada düşüş durmuyor

Piyasalarda sert rüzgar! Altın 2500 TL'ye dayandı, borsada düşüş durmuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Piyasalarda sert rüzgar! Altın 2500 TL&#039;ye dayandı, borsada düşüş durmuyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,25 düşüşle 8718 puandan kapanış gerçekleştirdi. Son dönemde 9450’den başlayan satışların etkisiyle, sadece geçen hafta borsadan 300 binin üzerinde yatırımcı çıkış yaptı. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı ise bugün en yüksek 2491 TL satış fiyatına ulaştı. Analistler, borsada 8550 ihtimalinin arttığı uyarısında bulunarak, “Bu seviye ana destek olarak izlenecek. Beklentili ve sağlam hisselerde; kademeli şekilde ve orta-uzun vadeli alımlar yapılabilir” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalarda haftanın ilk işlem günü geride kaldı. 26 Şubat’ta 9450 ile tüm zamanların zirvesini gören BİST100 endeksi, o tarihten itibaren zayıf seyrini sürdürüyor. Endeks bugün de geriledi ve yüzde 1,25 değer kaybı ile 8718’e kadar düştü. Böylece borsada zirve seviyeden itibaren gerçekleşen gerileme yüzde 8,40 olarak gerçekleşti. Bugünkü işlemlerde banka hisselerinin yanı sıra Doğuş Otomotiv, TÜPRAŞ ve TOFAŞ pozitif kalırken; ASELSAN, Sabancı Holding, Türk Traktör, Kontrolmatik, YEO Teknoloji ve Pegasus para çıkışı ile dikkat çekti.  

BORSADA DÜŞÜŞ NEREYE KADAR? 

Son dönemde TCMB tarafından alınan sıkı para politikası tedbirlerinin faizleri yükselttiğini ve borsanın da bundan negatif etkilendiğini aktaran analistler, “Endekste 8700 desteği çalışmazsa, 8550’ye varabilecek gerilemeler söz konusu olabilir. Şayet görülürse, bu seviyenin ana destek olarak korunması şartıyla, beklentili hisselerde orta ve uzun vade için kademeli alımlar düşünülebilir. TCMB’nin Perşembe günü alacağı karar ve yapılacak açıklama kritik olacak” değerlendirmesinde bulunuyor.

Piyasalarda sert rüzgar! Altın 2500 TL'ye dayandı, borsada düşüş durmuyor - 1. Resim

YATIRIMCI SAYISI GERİLEDİ 

Bu arada Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) son yatırımcı sayısını da paylaştı. Açıklanan verilere göre geçen hafta borsada yatırımcı sayısı, 306 bin 881 kişi düştü. Bir önceki hafta 8 milyon 346 bin 500 kişi ile tarihi zirve sayısına yaklaşan yatırımcı sayısı, geçen hafta 8 milyon 39 bin 619 kişiye kadar geriledi. Aynı süreçte borsadaki hisse senetlerinin piyasa değerinde 260 milyar TL düşüş yaşandı ve toplam hisse değeri yaklaşık 12 trilyon 350 milyar TL olarak gerçekleşti. 

ALTINDA DİKKAT ÇEKEN FİYATLAMA 

Bu arada bir önemli hareket de altın fiyatlarında yaşanıyor. Serbest piyasada işlem gören altının gram fiyatı yüzde 0,80 artışla bugün 2240 TL’nin üzerine çıktı. Ancak Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı gün içinde 2491 T satış tarafını test etti. Akşam saatlerinde işlemler 2487 satış tarafında devam ederken; çeyrek altın 4 bin 221, yarım altın 8 bin 319 ve tam altın da 17 bin 38 TL’den satılıyor.  

Kuyumcular; kota endişelerinin devam etmesi, seçim sonrası belirsizlik için fiziki talebin artması ve bazı altın çeşitlerinde bulunabilirliğin azalması sebebiyle, Kapalıçarşı’da aranın gittikçe açıldığını aktarıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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