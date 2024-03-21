Gram tezgah altına girdi! İki kuyumcu arasında 300 lira fark var

Tasarruf sahiplerinin artan talebi, kuyumcularda altın bırakmadı. Üretim yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti. Uzmanlar bu duruma altın ithalatına getirilen kotanın sebep olduğunu söylerken, talebin artmasıyla hem alış ile satış arasındaki makas açıldı hem de iki kuyumcu arası fark 200-300 liraya çıktı

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Altın talebindeki güçlü artış piyasanın dengesini bozdu. Tasarruf sahiplerinin enflasyondan korunmak için tercih ettiği geleneksel yatırım aracı altın uçuşa geçti. Piyasada ons 2 bin 153 dolar, spot gram altın 2 bin 240 lira civarında işlem görürken, kuyumcular arasında ve altın alışverişinin merkezi olan Kapalıçarşı’da el değiştiren gram altının fi yatı 2.500 liraya kadar dayandı. Vatandaşlar, küçük tasarruflarıyla alabileceği gram ve çeyrek altını bulamamaktan şikâyet eder hâle geldi. Talep üretimden hızlı artınca Darphane çift vardiyaya geçti. Altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş, enflasyonist ortamda vatandaşın parasının değerini korumak için yöneldiği yatırım araçlarından olan altının geleneksel yatırım aracı olduğunu belirterek “Vatandaş eline geçen parayı altına yatırıyor. Sorun tamamen halkın altın alması değil. Sorun geçen yıl Türkiye’de altın ithalatına kota getirilip içerde altının azalmasıdır. Son dönemde altın kaçakçılığı ile ilgili haberlerin artmasını da buna bağlamak gerek. Öncelikle bu altın ithalatı problemini çözmemiz gerekiyor. İçeride talebi karşılamak için ithalat normalleşmeli” dedi.

DARPHANE YETERSİZ KALIYOR

Darphane’nin basım kapasitesinin talebi karşılayacak güçte olmadığını ifade eden Memiş “Sikke altınlar yani sarrafi ye altınları dediğimiz, çeyrek, cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altın gibi gruplarda kurum Darphane Genel Müdürlüğüdür. Bunları rafi nerilerin basması yasak. Darphane’nin de günlük 300 kilo altın basım kapasitesi var ki, bu da yeterli değil” diye konuştu.

ÇİFT VARDİYA ÇALIŞIYOR

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık da “Birçok şehirde altın bulmak problem. Kapalıçarşı, Kuyumcukent, semt kuyumcuları ve iletişimde olduğumuz diğer kuyumcularda yoğunluk var. Altın ithalatına kota ve Darphane’nin düşük kapasitesi sorun olmaya devam ediyor. Gerekli görüşmelerimizi yaptık. Darphane pazartesi itibarıyla çift vardiyaya geçti. Piyasa rahatlayacak” dedi.

ALAN SATMIYOR

İstanbul’da kuyumculuk yapan Ramazan Özsoy “Özellikle gram ve çeyrekte talebe yetişemiyoruz. Fiyatlar bir yılda ikiye katlandı. İnsanlar güvenli liman görüyor altını. Normalde bu yoğunluk yaz dönemlerinde, düğün sezonunda olurdu. Alan da bozdurmayıp yastık altına atıyor. Kapalıçarşı’da dahi karaborsa oluşmuş durumda. Altın bulmak zor olunca alım satım arası makas da iyice açıldı. Kuyumcu esnafı ile Kapalıçarşı arasında 1 gram altında 200-300 liralık farklar oluyor” dedi.

SAHTECİLİK ARTTI

Altına talep sahtecilerin de iştahını kabartıyor. Sektör temsilcileri “Bugünler sahte altın zirvede” derken, uzmanlar vatandaşları özellikle internetten altın alımına karşı uyarıyor. İslam Memiş “İnternette bu şekilde şıkır şıkır altınları görünce gerçek sanıyorlar. Ucuz altın bulduk diyenler de dolandırılıyor. Çok modern yöntemlerle bire bir taklit yapan sahteciler var. Vatandaş da maalesef gerçek mi sahte mi bilemiyor ve paralarını çöpe atıyor” dedi.