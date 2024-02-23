Sosyal medya devi Reddit, halka arz için başvuru yaptı

ABD'li sosyal medya platformu Reddit, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na halka arz için başvuru yaptı. 5 milyar dolarlık bir değerlendirme yapması konuşulan şirketin hisseleri Mart ayında satışa çıkabilir.

Reddit Inc. ilk halka arz için başvuruda bulundu. San Francisco merkezli şirket, yılın en büyük halka arzlarından biri olacak şekilde, planını ilk kez gizli olarak sunmasının üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtikten sonra, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) halka arz için başvuruda bulundu.

Reddit, halka arz için önerilen şartları, bir listelemedeki değerlemesi de dahil olmak üzere, daha sonra yapılacak bir başvuruya kadar açıklamayacak.

Bloomberg News'in haberine göre, şirkete halka arzda en az 5 milyar dolarlık bir değerlemeyi göz önünde bulundurması tavsiye edildi ve hisseleri Mart ayında pazarlamaya başlayabilir.

Dosyalamaya göre 2005 yılında kurulan Reddit, dördüncü çeyrekte ortalama 73,1 milyon günlük aktif tekil ziyaretçi sayısına ulaştı.

Şirket 2023 yılında 804 milyon dolar gelirle 90,8 milyon dolar net zarar bildirirken, bir önceki yıl 666,7 milyon dolar gelirle 158,6 milyon dolar net zarar bildirmişti.