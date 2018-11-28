Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet 2021 yılına kadar hedeflemiş olduğu 10.8’lik işsizlik oranını yakalamak için girişimlerine başladı. Üç sene sürecek olan istihdam maratonunda yeni adımlar atılıyor. İstihdamın artması için projeler hayata geçirilip, teşvikler uygulanırken şimdi de İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken paralar işsizliğin düşürülmesinde kullanılacak. Söz konusu uygulama dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile hayata geçti. İşsizlik Sigorta Fonu’ndan istihdam için ayrılan yüzde 30’luk kullanım oranı 2019 ve 2020 yıllarını kapsayacak şekilde yüzde 50’ye yükseltildi.



İŞ SAHİBİ OLACAKLAR

Karar ile İşsizlik Fonu’nda biriken para, işsizliğin azaltılması ve çalışanların niteliklerinin yükseltilmesi için kullanılacak. Çalışanların niteliklerinin yükseltilmesiyle işsiz kalma riskinin ortadan kalkması sağlanacak. Bunlara ek olarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki paralar, teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalacak kişilere de kullandırılarak başka alanlara yönlendirilecek. İşsizlik Sigorta Fonu, işsizlerin hayatlarını sürdürebilmesi için gerekli yardımlarda bulunmak üzere 2002 yılında hayata geçirilmişti. Fon, işverenlerde ve çalışanlardan yapılacak kesintiler sonrasında iki sene içerisinde yılında 160 milyar TL’ye yaklaşacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırlamış olduğu raporlar neticesinde İşsizlik Sigorta Fonu’nun her sene ortalama 14-15 milyar TL büyüyecek. Bu yılsonunda 130 milyar TL olacak olan fon, önümüzdeki sene 144 milyar TL ve 2020 yılında da 158 milyar TL olacak. Fonun kullanım oranı yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükseltilince, bu yıl 1 milyondan fazla kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR’un işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri de yaygınlaşacak. İşbaşı Eğitim, Meslek Edindirme ve Girişimcilik Kursları yaygınlaşacak.