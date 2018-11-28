Bununla hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili ‘yurt içi’ harcamalarda taksit sınırı 6 aydan 9 aya çıkarıldı. Aynı yönetmelikle, herhangi bir malın alımına dair bedelin taksitlendirilmesi ve nakit çekim bedelinin iadesinde vade 12 ayı geçemeyecek. Yönetmelikle cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullanılan kredilerin vadesi için uygulanan 6 aylık sınır da değiştirildi. Yeni uygulamada tablet ve bilgisayar alımlarında kullanılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamayacak. Fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan cep telefonu alımı amaçlı kredilerin vadesi 12 ayı, 2 bin 500 liranın üzerindeki cep teleonu alımı için kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamayacak. BDDK, geçici bir maddeyle de 3 bin 500 liranın üzerindeki telefon alımı için kullandırılan kredilerde 6 aylık sınırı 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 olarak uygulanmasına karar verdi. Yani, ocak sonuna kadar bedeli ne olursa olsun, bütün telefonlar için 12 ay vadeli kredi kullanılabilecek.
Kararın ardından, daha önce taksit yapmaları yasaklanan kuyumcular ise kararın gözden geçirilmesini talep ediyor.
Cepte 12 taksit için iki ay süre
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından daha önce kısıtlanan taksit sayısının artırılmasına dair yönetmelik yürürlüğe girdi.
Bununla hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili ‘yurt içi’ harcamalarda taksit sınırı 6 aydan 9 aya çıkarıldı. Aynı yönetmelikle, herhangi bir malın alımına dair bedelin taksitlendirilmesi ve nakit çekim bedelinin iadesinde vade 12 ayı geçemeyecek. Yönetmelikle cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullanılan kredilerin vadesi için uygulanan 6 aylık sınır da değiştirildi. Yeni uygulamada tablet ve bilgisayar alımlarında kullanılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamayacak. Fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan cep telefonu alımı amaçlı kredilerin vadesi 12 ayı, 2 bin 500 liranın üzerindeki cep teleonu alımı için kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamayacak. BDDK, geçici bir maddeyle de 3 bin 500 liranın üzerindeki telefon alımı için kullandırılan kredilerde 6 aylık sınırı 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 olarak uygulanmasına karar verdi. Yani, ocak sonuna kadar bedeli ne olursa olsun, bütün telefonlar için 12 ay vadeli kredi kullanılabilecek.
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