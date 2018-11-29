Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, devletle vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturmak için, vatandaşların uzun yıllardır kullandığı arazilerin sahibi olmasına fırsat sunmak amacıyla 6292 sayılı Kanun’u çıkardıkalrını hatırlattı. Kanundan daha fazla kişinin yararlanmasını sağlamak amacıyla süresinde başvurmayanlar, bedelini süresinde ödemeyenler, taksitli satışlarda 2 taksitten fazlasını vadesinde ödemeyenler için 6 ay ek başvuru ve ödeme süresi verildiğini hatırlatan Kurum, bu sürenin de 30 Kasım 2018’de sona ereceğini söyledi. Şimdiye kadar 534 bin taşınmaz, 759 bin hak sahibine satıldı. Bu satışların toplam değeri yaklaşık 11,3 milyar lira olup bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edildi. Geri kalanlar ise taksitler hâlinde ödenmeye devam ediyor.