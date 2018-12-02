Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve TCDD  Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta  sona eriyor. Geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi'yle bu yılın 10  ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.

Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergahı  Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor. Ara duraklarda  birkaç dakika duraklarken, ana duraklarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar  çıkabiliyor. Ankara-Kars arası seferlerde duraklardan kalkış saatleri Ankara'da  17.55, Kayseri'de 00.48, Sivas'ta 04.19, Erzincan'da 10.32 olarak belirlendi.

Uygun fiyatla masalsı yolculuk

Uzun süredir Ankara-Kars seferlerini sürdüren Doğu Ekspresi, özellikle  gençler arasında rağbet görmesiyle popüler olmaya başladı.

Gezgin gençlerin oluşturduğu küçük gruplar tarafından kullanılan Doğu  Ekspresi, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile farklı gezginlerin de ilgisini  çekmeyi başardı. Aynı zamanda uygun fiyat karşılığında masalsı bir gezi deneyimi  sunması Doğu Ekspresi'nin popüler olmasını sağlayan bir diğer sebep oldu.

Doğu Ekspresi, Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıyor. Ertesi  gün saat 18.30'da Kars Garı'na varıyor. Yolculuk, yaklaşık 24,5 saat sürüyor.  Kars'tan seferler ise her gün sabah saat 08.00'da başlıyor.

Bilet fiyatları 48 liradan başlıyor

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından sunulan Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira  ila 188 lira arasında değişen fiyatlarda "masalsı" bir gezi deneyimi sunuyor.

Taşımacılık AŞ tarafından Doğu Ekspresi için indirimli biletler de  sunuluyor. Gidiş-dönüş bileti ve "Genç Bilet" alanlara yüzde 20 indirim  sağlanıyor. Söz konusu indirimden, 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor.  Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, 60 yaş  üzeri yolculara, basın kartı ve TCDD çalışanı ya da emeklisi eşine de yüzde 20  indirim imkanı sunuluyor.

Doğu Ekspresi kompartıman ve vagon çeşitleri

Trende pulman, örtülü kuşetli ve yataklı olarak üç farklı özellikte  seyahat etme olanağı sağlanıyor.

Tüm yolculuğun koltukta geçirildiği ve yataklı alternatifin  bulunmadığı vagon olan Pulman'da koltukların tamamı kendi etrafında dönebiliyor.  Örtülü Kuşetli ise karşılıklı ikili koltuk üzerinde ranza şeklinde yatakların  bulunduğu ve 4 kişinin konaklayabildiği odaların olduğu vagona deniyor. Doğu  Ekspresi'nde en çok yataklı vagon tercih ediliyor. Mini buzdolabı, özel lavabo ve  rafın olduğu bu vagon tipinde, oda ısısı istenildiği gibi ayarlanıyor.

Doğu Ekspresi'nde yemekli vagondaki restoranda konuklara hizmet  veriliyor. Doğu Ekspresi ile bembeyaz kar manzaralarını görmek isteyenler  ocak-şubat aylarını, Doğu'nun yemyeşil yaylalarını görmek isteyenler ise  mayıs-haziran dönemini tercih ediyor.