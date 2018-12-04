TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grup  temsilcileri, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin  Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşlerini  açıkladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Büyük şirketler,  alacaklarına ilişkin davalarda avukat paralarından bıkmışlar, 'Bizim bu paraları  devlet takip etsin.' diyorlar. Bu teklif onu getiriyor." diye konuştu.

Teklifle konkordato şartlarının yeniden düzenlendiğini belirten  Türkkan, ticari davalarda arabulucuya başvurma şartı getirildiğini ifade etti.

Lütfü Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın canı boğazında. Şimdi vatandaşa, 'Bizim bu şirketlerin  paralarını da ilamsız takiplerle öde.' diyorsunuz, yani boğazına bir kement daha  atıyorsunuz. Bu yapılan, ekonominin daha kötüye gittiğinin, dibe vurduğunun  itirafıdır. Konkordato ilan eden firmalar kendilerini kurtardılar ama geride ne  bıraktılar? İş yaptıkları küçük işletmelerin hepsi iflas etti. Konkordato kolay  olmaya başlayınca, devlet bunu zorlaştırmak istedi. Devletle iş yapan firmalar  kolayca konkordato ilan etti ama alt taşeronların hepsi iflas etti."

Geçen ekim ayında bin 235 firmanın "kepenk kapattığını", özel sektörün  borcunun 200 milyar doların üstünde olduğunu savunan Türkkan, "2008 yılında icra  dosyası sayısı 8 milyondu, şimdi icra dosyalarının sayısı 20 milyona yaklaştı.  Yani ülkedeki her dört kişiden biri icralık." diye konuştu.

İYİ Parti'li Türkkan, böyle bir kanun çıkartarak ekonomiyi düzeltmenin  mümkün olmadığını öne sürdü.

"ÖNCELİKLE İCRAYA DÜŞME ÖNLENMELİ"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, çok sayıda vatandaşın icra  işlemleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "İcra dosyalarını azaltmak için  önlemler alınmalıdır ama öncelikle vatandaşların icraya düşmesini önleyecek  tedbirlerin alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İcra dosyalarının çoğunun, bankaların ve telefon şirketlerinin  vatandaşlara açtıkları icra davalarından oluştuğunu kaydeden Öztürk, bu dosyaları  su ve elektrik borçlarının izlediğini bildirdi.

MHP'li Öztürk, "Vatandaşın borcu 600 milyar liraya yaklaşmıştır, bu da  çok yüksek bir rakamdır. Bu ciddi bir sorun olarak ülke gündeminde bulunmaktadır  ancak biz MHP olarak ekonomideki bu kara bulutların dağıtılacağını  düşünmekteyiz." dedi.

Konkordato başvurusu yapan 3 binin üzerinde borçlu firma olduğunu  belirten Öztürk, konkordato ilan eden şirketlerin yüzde 75'inin inşaat ve beton  malzemesi satan şirketlerden oluştuğunu aktardı.

Halil Öztürk, teklifi desteklediklerini açıkladı.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, bu kanun teklifinin "torba yasa  teklifi" olduğunu ve kanun yapma tekniğine aykırı bir düzenleme olduğunu  savundu.

"Alakasız birçok konu bu torbaya konulmuş ve Meclise getirilmiştir."  diyen Koç, teklif hazırlanırken, meslek kuruluşlarından görüş alınmadığını, bu  nedenle de bu teklifin "sakat" bir teklif olduğunu savundu.

Koç, "Teklifle, halkın eline bir belge dahi geçmeden icra takibi  başlatacaksınız, bu yanlıştır. Derdiniz yandaş şirketlerin alacaklarıdır, o  şirketlerin alacaklarını kurtarmak istiyorsunuz." ifadesini kullandı.

Ticari davalarda arabuluculuk sisteminin teklifteki düzenlemelerden  birisi olduğunu vurgulayan Abdullah Koç, bu düzenlemenin, ihtilafların daha  karmaşık hale gelmesine neden olacağını ileri sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise teklifin belirli odaklar  tarafından Meclise getirildiğini ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Bu teklif belirli sermaye odakları tarafından sipariş edilmiş bir  tekliftir. Her türlü siparişi bugüne kadar görmüştük ama ilk defa sipariş bir  kanun teklifini burada görmekteyiz. 80 milyondan vergi alıyor ama hesap  vermiyorsunuz. Adalete güvenmek yerine Cumhurbaşkanının ağzına bakıyorsunuz.  İktidarın despotik uygulamalarından biz adalet bekleyemeyiz. Kurmaya çalıştığınız  sistem demokratik diktatörlüktür."

Şahsı adına söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de icra  iflas dosyalarının 2008 yılında 8 milyon iken bu rakamın şuan 19 milyon'a  ulaştığını söyledi.

Güçlü olan organizasyon ve şirketlere bu teklifle ayrıcalık  getirildiğini iddia eden Bülbül, "Bu da Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır.  Bugün icra takiplerinin artması açıkça bir yoksulluk göstergesidir. İnsanların  ödeme gücü yok. Bu kadar dosyadan kurtulmanın yolu da düzenlemeler yapmak değil,  vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır şekilde yaşaması için imkanlar sunmak  olmalıdır." diye konuştu.

"TEKLİF VATANDAŞIN İŞİNİ KOLAŞLAŞTIRACAK DÜZENLEMELERİ İÇERİYOR"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise teklifin, abone  sözleşmeleri, konkordato ve arabuluculuk olmak üzere üç ana başlıktan oluştuğunu  belirtti.

Ülkenin 81 milyon nüfusa, 400 milyar dolara yaklaşan bir ihracata, 900  milyar dolara yaklaşan bir gayri safi milli hasılaya ulaştığına değinen Özkaya,  "Bu büyüklükteki bir ülkede icra dosyalarının artması da gayet normal. 8,5 milyon  gibi bir icra dosyamız var ve bunlardan 3,5 milyonu kanun çerçevesinde tahsil  imkanına kavuşacak. Bahsedilen 20 milyon dosyadan birçoğu tahsil harcı ödenmeyen  dosyalar. Bu dosyalar zaman aşımı süresine kadar da açık kalır. Bu nedenle miktar  fazla görünmektedir." ifadelerini kullandı.

Özkaya, teklifin vatandaşın işini kolaylaştıracak düzenlemeler  içerdiğini kaydetti.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan  Erel'in, teklifin birinci bölümü üzerindeki konuşmasının ardından birleşime ara  verdi.

Gök, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi,  yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.