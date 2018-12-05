Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünkü işlemlerde gram fiyatı 210 TL civarında dengelenen altın, yeniden yatırımcıların radarına girdi. Geçtiğimiz hafta, doların 5,10 TL’ye geri çekilmesiyle gram altın, 202 TL’ye kadar düşmüştü. Uzmanlar, altına yatırım yapacakların, fiyatlar 200 TL’ye yaklaştıkça alım yapabileceğini belirtiyor. Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Metin Önal, “Altına 270 TL’yi gösteren hareket, döviz spekülasyonu ile gelmişti. Bugün ise 200 TL’nin biraz üzerindeyiz. Bu seviyelerin, altında alım için fırsat olduğunu düşünüyoruz. Dünyada geçerli bir paradır altın. Bu sebeple en iyi yatırım aracıdır. Hiç bir zaman sürekli değer kaybetmez. İlerleyen yıllarda, kâğıt paraların yerini alması bile bekleniyor” diye konuştu.