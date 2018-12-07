Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan Akıncı

İSTANBUL

Müziğe 8 yılda 100 milyon TL yatırım yapan Vodafone, 2019’da 10 milyon TL’lik daha yatırım yapmayı hedefliyor. Vodafone’un müziğin dijitalleşmesi hedefiyle Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park’ta hizmete sunduğu Vodafone FreeZone Stüdyo ise bir yaşını doldurdu. Türkiye’nin yeni dijital müzik platformu olarak açılan Vodafone FreeZone Stüdyo’ya bir yılda yaklaşık 8,5 milyon TL yatırım yapıldı. Stüdyo, ilk yılında 5 online konsere ev sahipliği yaparken, bu konserlerle Türkiye’nin dört bir yanında 2,5 milyona yakın izlenme oranına ulaştı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “2022 sonuna kadar müziğin dijitalleştirilmesine 100 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi.

GNL Entertainment Kurucusu ve CEO’su Alp Çağrı Günal ise hedeflerinin her yıl 2 genç yeteneği piyasaya kazandırmak olduğunu belirtti.

