Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak, kamu çalışanlarına 3.600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili talepler hakkında “Biz Demirel’in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada. Erken emeklilik diye bir şey gündemimizde yok. 3.600 gösterge konusunda, sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapılıyor ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli için talep ediliyor. Bu olmaz. Ben doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanımız talimat verirse, gereğini yaparız” diye konuştu.