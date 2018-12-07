Bakan Albayrak, kamu çalışanlarına 3.600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili talepler hakkında “Biz Demirel’in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada. Erken emeklilik diye bir şey gündemimizde yok. 3.600 gösterge konusunda, sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapılıyor ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli için talep ediliyor. Bu olmaz. Ben doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanımız talimat verirse, gereğini yaparız” diye konuştu.
Bakan Albayrak: Demirel’in yaptığını yapmayacağız
07.12.2018 - 09:40 | Son Güncelleme: 07.12.2018 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün AK Partili bazı milletvekilleri ile bir araya gelerek ekonomik gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, 'Biz Demirel’in yaptığını yapmayacağız' dedi.
Etiketler : Berat Albayrak,demirel açıklaması,
592290 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/592290.aspx
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