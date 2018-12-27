Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Asgari ücretin belirlenmesinden sonra, memur ve emekliler de ocak ayında verilecek zam oranına kilitlendi. Memurların ücretleri toplu sözleşmeye göre artıyor. Geçtiğimiz yıl imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 5 zam alacak. Geçen 6 ayda gerçekleşen enflasyon, zam oranını geçerse memurlara o fark kadar ekstra zam yapılacak. TÜİK, aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak 2019’da açıklayacağı için memur maaşına yapılacak yüzde 4 zammın ardından enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon farkı memur maaşlarıyla memur emeklilerinin maaşlarına ocak sonunda yansıtılacak.

Bu durumda memurların ocakta zam alması için temmuz-aralık ayları arasında gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 3,5’i aşması gerekiyor. Açıklanan son 5 aylık enflasyon ise yüzde 10,64 olarak açıklandı. Böylece memurlara şimdiden yüzde 7,14 oranında enflasyon farkı verilmesi kesinleşti. Aralık ayı enflasyonu ‘sıfır’ bile çıksa, toplu sözleşmeyle verilecek yüzde 4’le birlikte memur maaşlarında zam oranı yüzde 11,14’e ulaşıyor.



EK ÖDEME DE ARTACAK

Aralık ayı enflasyonu ‘sıfır’ olsa dahi memur maaşına normal zam olan yüzde 4 ve enflasyon farkıyla yüzde 11,14 zam gelecek ve en düşük memur maaşı 3.133 liradan 3.480 liraya çıkacak.

Aralık enflasyonu yüzde 1,18 civarında bekleniyor. Bu ihtimal gerçekleşirse memurun zammı yüzde farkla birlikte yüzde 12,32’ye çıkacak ve en düşük memur maaşı 3.518 lira olacak.

Asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimi ve aile yardımları da artacak.

İŞÇİ EMEKLİSİNE YÜZDE 10.6 ZAM

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda 2 defa zam alıyor. Zam oranı, TÜİK tarafından açıklanan son 6 aylık TÜFE artışına göre belirleniyor. Son 5 aylık enflasyonun yüzde 10,64 olduğu 3 Aralık’ta açıklandı. Aralık enflasyonu ‘sıfır’ olsa dahi işçi emeklisi ile Bağ-Kur emeklisinin zam oranı en az yüzde 10,6 olacak. Aralık enflasyonu eksi gelirse bu oranda bir düşüş gerçekleşse dahi en an yüzde 10 civarı artış bekleniyor. Kesin zam oranı 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyonla kesinlecek.

¥ SSK emeklisinin aylığı, 2000 öncesi emekli olanlar için 1683 liradan 1861 liraya yükselecek. 2000 sonrası emeklileri için en düşük emekli aylığı 1003 liradan 1109 liraya çıkacak.

¥ En düşük Bağ-Kur emeklisinin 1507 lira olan maaşı 1666 liraya yükselirken, en düşük tarım emeklisinin maaşı 1060 liradan 1172 liraya çıkacak.