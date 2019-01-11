Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Air France’dan yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında aralarında İstanbul’un da bulunduğu birçok Avrupa başkentinden Joon markası ile uçuşlar gerçekleştirmeye başlayan Air France’ın bundan sonra uçuşlarına yeniden Air France markası ile devam etme kararı aldığı ifade edildi.

Firmanın çalışanlar, müşteriler ve sendikalarla yaptığı görüşmeler neticesinde Joon markasının geleceği ve çalışanlarla birlikte uçakların Air France’a entegrasyonu için bir proje başlatma kararı aldığı aktarılan açıklamada, "Joon’un birçok olumlu etkisine ve özellikle Joon ekiplerinin tutku ve özveriyle firmaya yaptığı katkılara rağmen, yeni bir markanın müşteriler, çalışanlar, pazar ve yatırımcılar gözünde doğru anlaşılması zordu." denildi.

"Operasyonlar ortak bir uçak filosu tarafından başarıyla yönetilecek"

Açıklamada, sektörde birçok markanın bulunmasının karışıklık oluşturduğu ve neticesinde bunun Air France markasının zayıflamasına neden olduğu belirtilerek, "Joon’un entegrasyonu sayesinde Air France; filo, marka gücü ve ürün uyumu açısından birçok fayda görecektir. Operasyonlar ortak bir uçak filosu tarafından başarı ile yönetilecektir. Air France ayrıca halihazırda siparişi verilen Airbus A350’nin kendi filosuna daha ekonomik bir kabin konfigürasyonuyla sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"Joon, biletleri satılan tüm uçuşları proje bitene kadar gerçekleştirecek"

Şu ana kadar biletleri satılan veya satılmakta olan İstanbul dahil tüm Joon uçuşlarının, proje tamamlanana kadar Joon tarafından gerçekleştirileceği, ardından Air France tarafından devralınarak devam ettirileceği bildirilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Marka portföyünün sadeleştirilmesi, Air France markasına yatırım yaparken, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tüm hisse sahipleri için yadsınamaz önemde bir varlıktır. Air France-KLM Grubu’nun verimliliği etkilenmeden, Air France bu entegrasyonun tamamlanmasını sağlayacaktır."